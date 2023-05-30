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Канаду охопили руйнівні пожежі: влада продовжує масштабну евакуацію мешканців (фото, відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Канаду охопили руйнівні пожежі: влада продовжує масштабну евакуацію мешканців (фото, відео)
Канада потерпає від масштабних лісових пожеж
фото з відкритих джерел

Попри зусилля вогнеборців, пожежу все ще не вдалось приборкати  вздовж північно-західної околиці канадського міста Галіфакс

Понад 18 000 людей були змушені евакуюватись із своїх будинків в східній провінції Канади Нова Шотландія, повідомили офіційні особи в понеділок, оскільки одна із сотень лісових пожеж, які вирують по всій країні, загрожувала канадському місту Галіфакс.  Проте стином на ранок вівторку і досі  пожежі не було приборкано. Про це пише видання Reuters.

Евакуація була оголошена 28 травня і торкнулася приміських зон Хаммондс Плейнс, Верхній Танталлон і Поквок. Загалом наказ торкнувся 18 тисяч людей у ​​Галіфаксі, які не зможуть повернутися до власного житла до відповідного дозволу з боку влади. У місцевій пожежній службі повідомили, що у боротьбі з вогнем було задіяно близько 100 фахівців, які працювали всю ніч. Наразі пожежа триває.

Зокрема, пожежу не вдалось приборкати  вздовж північно-західної околиці міста, у неділю було оголошено надзвичайний стан, що миттєво змусило жителів передмістя евакуюватись. Свої будинки також довелося залишити більш ніж 400 мешканцям провінції Нью-Брансуєк. Мер міста Сен-Ендрюса, що знаходиться в ній, Бред Хендерсон повідомив, що співробітники пожежної служби роблять успіхи в боротьбі з вогнем, проте пожежу поки що не вдалося взяти під контроль. На телевізійних зображеннях видно великі клуби диму та кілька будинків і автомобілів, знищених вогнем, але постраждалих немає.

3 фото
На весь екран

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо у понеділок у своєму Твіттері назвав ситуацію з лісовими пожежами в провінції Нова Шотландія, де розташований Галіфакс, «неймовірно серйозною», і заявив, що його уряд готовий надати будь-яку допомогу, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, у Новій Шотландії спалахнули шість лісових пожеж, одна з яких, за попередніми оцінками Департаменту природних ресурсів провінції, охопила 788 гектарів території. За словами заступника керівника пожежної служби Дейва Мелдрума, пожежа розповсюджується швидко і все ще не є контрольованою. У столиці провінції Галіфаксі оголошено надзвичайний стан.

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Теги: пожежа Джастин Трюдо влада надзвичайний стан наказ Шотландія Джастін Трюдо Канада міністр відео

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