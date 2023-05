Канаду охопили руйнівні пожежі: влада продовжує масштабну евакуацію мешканців (фото, відео)

Понад 18 000 людей були змушені евакуюватись із своїх будинків в східній провінції Канади Нова Шотландія, повідомили офіційні особи в понеділок, оскільки одна із сотень лісових пожеж, які вирують по всій країні, загрожувала канадському місту Галіфакс. Проте стином на ранок вівторку і досі пожежі не було приборкано. Про це пише видання Reuters.

Евакуація була оголошена 28 травня і торкнулася приміських зон Хаммондс Плейнс, Верхній Танталлон і Поквок. Загалом наказ торкнувся 18 тисяч людей у ​​Галіфаксі, які не зможуть повернутися до власного житла до відповідного дозволу з боку влади. У місцевій пожежній службі повідомили, що у боротьбі з вогнем було задіяно близько 100 фахівців, які працювали всю ніч. Наразі пожежа триває.

Зокрема, пожежу не вдалось приборкати вздовж північно-західної околиці міста, у неділю було оголошено надзвичайний стан, що миттєво змусило жителів передмістя евакуюватись. Свої будинки також довелося залишити більш ніж 400 мешканцям провінції Нью-Брансуєк. Мер міста Сен-Ендрюса, що знаходиться в ній, Бред Хендерсон повідомив, що співробітники пожежної служби роблять успіхи в боротьбі з вогнем, проте пожежу поки що не вдалося взяти під контроль. На телевізійних зображеннях видно великі клуби диму та кілька будинків і автомобілів, знищених вогнем, але постраждалих немає.

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо у понеділок у своєму Твіттері назвав ситуацію з лісовими пожежами в провінції Нова Шотландія, де розташований Галіфакс, «неймовірно серйозною», і заявив, що його уряд готовий надати будь-яку допомогу, якщо це буде потрібно.

The wildfire situation in Nova Scotia is incredibly serious – and we stand ready to provide any federal support and assistance needed. We’re keeping everyone affected in our thoughts, and we’re thanking those who are working hard to keep people safe.