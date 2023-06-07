Дим від лісових пожеж у Канаді охопив Нью-Йорк, фото та відео

Люди носять захисні маски через дим над Нью-Йорком

У Нью-Йорку відзначається значна задимленість, люди ходять у масках або не залишають свої домівки

Дим від лісових пожеж у Канаді поширився великою територією США: над штатами Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та в окрузі Колумбія. Про це повідомляє CNN.

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Як повідомляє Reuters, на південь від кордону понад десяток штатів США оголосили про стан попередження про якість повітря в середу, оскільки дим від лісових пожеж йшов на південь, кидаючи нудну сіру блідість на горизонт Нью-Йорка та інших великих міст.

«Небо над Нью-Йорком та багатьма іншими містами Північної Америки ставало дедалі туманнішим до середи, з моторошним жовтуватим відтінком, який просочувався крізь димчастий навіс. У повітрі пахло горілими дровами», – пише Reuters.

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За даними CNBC, станом на середину дня середи, Нью-Йорк посідав четверте місце у світі за найгіршою якістю повітря, з індексом IQAir 158, що вважається шкідливим для здоров'я всіх мешканців.

Федеральне управління цивільної авіації США через погіршення видимості в середу призупинило польоти до нью-йоркського аеропорту LaGuardia, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Станом на 13:40, у Нью-Йорку було затримано понад 1400 рейсів.

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фото: CNN

Cтатую Свободи видно крізь дим, оскільки лісові пожежі в Канаді спричинили туман у Нью-Йорку фото: CNN

Майже в усіх провінціях і територіях Канади є пожежі, найбільше постраждала східна провінція Квебек.

Влада Канади продовжує боротися з лісовими пожежами, що розповсюджуються відразу в кількох регіонах країни.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо направив збройні сили на підтримку гасіння пожеж у провінції Квебек. За даними пожежної служби, лише у цій провінції сталося понад 150 активних пожеж. Оголошено збирання коштів населення для допомоги постраждалим.

Раніше повідомлялося, що понад 18 000 людей були змушені евакуюватись із своїх будинків в східній провінції Канади Нова Шотландія, повідомили офіційні особи в понеділок, оскільки одна із сотень лісових пожеж, які вирують по всій країні, загрожувала канадському місту Галіфакс.