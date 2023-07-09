Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків

Машина на високій швидкості влетіла на заправку і врізалась в батарею з пальним

Пожежу на АЗС у Дніпровському районі Києва ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому – 17 років. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Вибух стався через те, що машина на високій швидкості влетіла на заправку і врізалась в батарею з пальним, пише «Суспільне».

Усі постраждалі – це пасажири авто, яке в'їхало у батарею з пальним.

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Раніше повідомлялося, що на Броварському шосе палає АЗС. Рух перекрито.

Нагадаємо, вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа.