Знищено заправку та вісім авто: Кличко розповів про наслідки масштабної пожежі на АЗС

Трьох постраждалих із опіками різного ступеню госпіталізували медики

Пожежа на АЗС у Дніпровському районі Києва виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку. Вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання заправки та 8 легкових авто. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Трьох постраждалих із опіками різного ступеню госпіталізували медики», – додав Кличко.

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Рятувальники зазначили, що до гасіння залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 62 чоловіки особового складу.

Раніше повідомлялося, що пожежу на АЗС у Дніпровському районі Києва ліквідовано. Вогонь вирував на площі 1500 м кв.

Нагадаємо, вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа.