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Італія отримала нового прем’єра. Зеленський відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Італія отримала нового прем’єра. Зеленський відреагував
Зеленський наголосив, що розраховує на продовження співпраці Італії та України
фото з відкритих джерел

Джорджа Мелоні стала першою жінкою-прем’єром в історії Італії

Президент України Володимир Зеленський привітав Джорджу Мелоні, яка сьогодні скалала присягу як новий прем'єр-міністр Італії. Про це глава держави написав у Twitter.

Зеленський наголосив, що розраховує на продовження співпраці задля миру в Україні.

«Вітаю Джорджу Мелоні – першу жінку на посаді прем’єр-міністра Італії. Бажаю новому уряду успішно відповісти на всі виклики сьогодення. Розраховую на продовження плідної співпраці задля забезпечення миру й добробуту в Україні, Італії та світі», – зазначив президент.

Нагадаємо, що лідерка партії «Брати Італії» 45-річна Джорджа Мелоні у суботу, 22 жовтня, офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою-прем’єром в історії країни.

Додамо, що колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни»

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.

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Теги: Володимир Зеленський Італія Україна росія війна

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