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Італія передала Україні важке озброєння: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Італія передала Україні важке озброєння: деталі
фото ілюстративне

Італія передала шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та 20-30 одиниць САУ M109L

Уряд Італії передав Україні важке озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню та самохідні артилерійські установки. Про це повідомляє La Repubblika.

Відомо, що Збройні сили України отримали від Італії дві реактивні системи залпового вогню MLRS. Усього Італія має 18 таких установок. Ці системи використовують ті ж ракети дальністю 70 кілометрів, що і Himars. Але ця установка оновлена: їздить на гусеничній базі та має 12 ракет, а не шість.

Крім того, Італія передала шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (Італія має 68 таких установок) та 20-30 одиниць САУ M109L – це модернізований варіант американської самохідної гаубиці M109, що вироблявся за ліцензією в Італії. Спершу САУ M109L пройдуть перевірку, а потім їх направлять безпосередньо на передову. Точна кількість озброєння, яке передадуть ЗСУ, залишається в таємниці.

Видання зазначає, що з військових складів для українських військових також заберуть десятки гусеничних бронетранспортерів М113. Вони старі, але ефективні та необхідні для заміни танків, знищених за місяці повномасштабної війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує отримати від Італії пріоритетне озброєння: системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Samp-T. 

Теги: війна росія Італія Україна

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