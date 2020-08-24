Російську вакцину від коронавірусу почнуть тестувати на білорусах



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Володимир Путін і Олександр Лукашенко знову зідзвонилися

Путін домовився з Лукашенком про випробування російської вакцини у Білорусі

Президенти Білорусі та Росії Олександр Лукашенко та Володимир Путін вкотре провели телефонну розмову. Цього разу йшося коронавірус та боротьбу з ним. Отже, президенти домовились, що білоруси братимуть участь у тестуванні російської вакцини.

Про це повідомляє «БелТА» з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Так, громадяни Білорусі «в добровільному порядку візьмуть участь у третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Росії».

«Також Білорусь стане першою країною, куди буде поставлена ця вакцина», — додає видання.

На сайті Кремля з'явилося повідомлення про розмову із Лукашенком, але воно настільки лаконічне, що там немає жодної згадки про вакцину, лише йдеться, що президенти обговорили двосторонню співпрацю для протидії коронавірусу.

Єдиною наразі зареєстрованою у світі вакциною є російський «Спутник V» або «Гам-Ковід-Вак». Це препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалії. Першу партію вакцини вже встигли випустити, а російська влада планує налагодити масове виробництво та імунізацію населення з осені 2020-го.

Також відомо, що ВООЗ почала переговори з Росією щодо вакцини від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.