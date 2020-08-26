В Італії розбився туристичний літак, є загиблі



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Легкомоторний літак розбився на приватному апельсиновому гаю

Унаслідок аварії невеликого туристичного літака на півдні Італії загинуло двоє людей.

Про це повідомляє ANSA.

Легкомоторний літак розбився у середу в провінції Косенза, регіон Калабрія, на приватному апельсиновому гаю.

На місце прибули рятувальники, проте, вони лише змогли констатувати смерть двох 66-річних пасажирів.

За словами очевидців, літак різко втратив висоту перед катастрофою.

Наразі поліція почала розслідування, аби встановити всі обставини авіатрощі.

Раніше повідомлялося, що пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.