В Ізраїлі пройде мітинг на підтримку України з вимогами ввести санкції

У неділю в Тель Авіві на площі Габіма буде мітинг на підтримку України

Народ Ізраїлю закликає уряд до конкретних дій

Народ Ізраїлю висловив підтримку українцям у цей нелегкий для країни час. Прості люди, на відміну від уряду Ізраїлю підтримують боротьбу Українців проти окупантів і хочуть, щоб жорсткі санкції щодо РФ – були!

У неділю в Тель Авіві на площі Габіма о 18.00 буде мітинг на підтримку України з вимогами ввести санкції.

«Найближчої неділі (20.03.2022), під час виступом президента України Володимира Зеленського, на площі Габіма (18:00) пройде демонстрація на підтримку Українського народу та його справедливої війни проти варварського вторгнення Росії на нашу землю.

Ми закликаємо ізраїльську громадськість прийти та висловити підтримку та солідарність з нами, а також вимагати від держави Ізраїль однозначної та недвозначної позиції на підтримку України та її засудження Росії», – йдеться у повідомленні групи «Ізраїльські друзі України» у Facebook.

Нагадаємо, Ізраїль передає Україні чотири броньовані автомобілі швидкої допомоги, що дозволяють безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів. Раніше Ізраїль не пустив українців з дітьми, депортувавши їх до Польщі. Напередодні ми розповідали, як Банкова шокована недружніми кроками Ізраїлю під час війни.