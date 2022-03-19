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    В Ізраїлі пройде мітинг на підтримку України з вимогами ввести санкції

    У неділю в Тель Авіві на площі Габіма буде мітинг на підтримку України - В Ізраїлі пройде мітинг на підтримку України з вимогами ввести санкції
    У неділю в Тель Авіві на площі Габіма буде мітинг на підтримку України
    фото УНІАН

    Народ Ізраїлю закликає уряд до конкретних дій

    Народ Ізраїлю висловив підтримку українцям у цей нелегкий для країни час. Прості люди, на відміну від уряду Ізраїлю підтримують боротьбу Українців проти окупантів і хочуть, щоб жорсткі санкції щодо РФ – були!

    У неділю в Тель Авіві на площі Габіма о 18.00 буде мітинг на підтримку України з вимогами ввести санкції.

    «Найближчої неділі (20.03.2022), під час виступом президента України Володимира Зеленського, на площі Габіма (18:00) пройде демонстрація на підтримку Українського народу та його справедливої війни проти варварського вторгнення Росії на нашу землю.

    Ми закликаємо ізраїльську громадськість прийти та висловити підтримку та солідарність з нами, а також вимагати від держави Ізраїль однозначної та недвозначної позиції на підтримку України та її засудження Росії», – йдеться у повідомленні групи «Ізраїльські друзі України» у Facebook.

    Нагадаємо, Ізраїль передає Україні чотири броньовані автомобілі швидкої допомоги, що дозволяють безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів. Раніше Ізраїль не пустив українців з дітьми, депортувавши їх до Польщі. Напередодні ми розповідали, як Банкова шокована недружніми кроками Ізраїлю під час війни.

    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Україна окупація #stoprussia
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    В Ізраїлі пройде мітинг на підтримку України з вимогами ввести санкції