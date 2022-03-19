Запоріжжя запроваджує суцільну комендантську годину на дві доби

Жителів Запоріжжя просять не виходити на вулиці з міркувань безпеки

Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону

У Запоріжжі комендантська година розпочнеться сьогодні, 19 березня о 16:00 і завершиться у понеділок, 21 березня о 6:00. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Задля власної безпеки у цей час не виходьте на вулиці та інші громадські місця, тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи», – зауважив Старух.

Начальник ОВА також попросив із розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені та спрямовані на безпеку жителів регіону.

Раніше в передмісті Запоріжжя російські окупанти здійснили обстріл з РСЗВ «Смерч» військового полігону, одного з заводів та кар’єру, розташованого поряд.

Ракетний обстріл призвів до пожежі на території заводу.

«Масштаби руйнування та втрати встановлюються», – написав речник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, нещодавно окупанти обстріляли вокзал Запоріжжя. Відео наслідків. Тоді сирена не спрацювала, бо ворог стріляв з невеликої відстані.

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