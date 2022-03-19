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    Ізраїль передасть Україні чотири броньовані «швидкі»

    Автівки оснащені для надання допомоги під час бойових дій - Ізраїль передасть Україні чотири броньовані «швидкі»
    Автівки оснащені для надання допомоги під час бойових дій
    фото з відкритих джерел

    320 тонн гумдопомоги зібрано для українців

    Ізраїль передає Україні чотири броньовані автомобілі швидкої допомоги, що дозволяють безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    Машини пройшли перевірку у зонах воєнних конфліктів. Також вони підготовлені до роботи в Україні та оснащені для надання допомоги під час бойових дій. «Швидкі» передадуть літаками – повітряним мостом.

    Також Ізраїль передасть Україні 230 тонн гуманітарної допомоги, зібраної громадянами цієї країни.

    Раніше з Ізраїлю в Україну прибула команда лікарів з мобільним шпиталем.

    Як повідомлялося, Ізраїль не прийматиме біженців з України.

    Згодом посол Ізраїлю пояснив, чому його країна не пускає українців.

    Напередодні Ізраїль не пустив українців з дітьми, депортувавши їх до Польщі – Геращенко.

    Крім того, Ізраїль зупинив дію безвізу для України та запровадив електронні дозволи. Банкова шокована недружніми кроками Ізраїлю під час війни.

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    Теги: росія окупанти Ізраїль війна машини Україна окупація #stoprussia
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    Ізраїль передасть Україні чотири броньовані «швидкі»