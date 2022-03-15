Банкова шокована недружніми кроками Ізраїлю під час війни

Ізраїль зупинив дію безвізу для України та запровадив електронні дозволи

Україна вдячна Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру у нашій державі. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м'яко кажучи, викликають подив. Мова йде про призупинення безвізу, пояснивкерівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення», – наголосив він.

Єрмак каже, що українська влада буде жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців.

«Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться – всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців», – додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль не прийматиме біженців з України. Із 13 березня діють нові правила для українців. Зокрема, встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину людей з цієї квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі. Проте скільки саме залишилося вільних місць, не повідомляється.

Окремо наголошується на тому, що Ізраїль не прийматиме біженців з України. Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів також не матимуть можливості безперешкодно в’їхати до Ізраїлю.

Громадянин України має можливість приїхати до Ізраїлю на запрошення громадянина цієї країни. Але для цього громадян Ізраїлю зобов’язаний підписати декларацію для запрошеного на сайті Управління з питань народонаселення та імміграції за допомогою електронної анкети. Громадянин України також має заповнити заяву, яку можна знайти на сайті посольства Ізраїлю. Відповідь буде надіслана заявнику на електронну адресу.

Нагадаємо, Ізраїль офіційно засудив вторгнення Росії в Україну та закликав припинити атаки.

Водночас з Ізраїлю в Україну прибула команда лікарів з мобільним шпиталем.

Напередлдні Єрмак повідомив, що Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.

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