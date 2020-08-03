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    У світі

    В Ізраїлі тисячі протестувальників прийшли до резиденції Нетаньягу

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    Люди вимагають відставки прем'єр-міністра, який звинувачується у корупції - В Ізраїлі тисячі протестувальників прийшли до резиденції Нетаньягу
    Люди вимагають відставки прем'єр-міністра, який звинувачується у корупції

    У демонстрації взяли участь близько 10 тисяч людей

    В Ізраїлі 1 серпня відбулася акція протесту біля резиденції прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу в Єрусалимі. Про це пише DW.

    Зазначається, у демонстрації взяли участь близько 10 тисяч людей. 

    «Вже декілька тижнів протестувальники збираються щосуботи біля офіційної резиденції глави уряду та вимагають його відставки», - йдеться у повідомленні.

    Видання інформує, що протест тривав до ранку неділі, поки поліція не розігнала мітингувальників, заарештувавши 12 людей.

    Правоохоронці кажуть, що застосували «співмірну силу». Тим часом одна з протестувальників зазначила в коментарі інформагенції dpa, що поліція діяла «надмірно агресивно».

    За даними поліції, ще близько тисячі людей протестували біля приватної резиденції Нетаньягу в місті Кесарії на узбережжі Середземного моря. Протести також пройшли в Тель-Авіві та інших населених пунктах.

    Нетаньяху 2 серпня назвав демонстрації проти нього «інкубаторами коронавірусу»". Прем'єр запевнив, що влада не придушує протести.

    Нагадаємо, в Ізраїлі 15 липня поліція затримала 50 осіб на акції протесту проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, справа якого за звинуваченням у корупції слухається в суді.

    До відома, два тижні тому в Ізраїлі поліція водометами розігнала акцію протесту.

    Також масові антиурядові демонстрації щосуботи проходять в Єрусалимі і в центрі Тель-Авіва, протестуючі перекривають дороги і вимагають відставки прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

    До слова, Ізраїль продовжив заборону на в’їзд іноземцям та особам, які не є резидентами країни, ще принаймні до 1 вересня. Заборону на в’їзд до Ізраїлю продовжили через зростання поширення коронавірусу у країні.

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