  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Ізраїлі поліція водометами розігнала акцію протесту

    • Розсилка
    В Ізраїлі поліція водометами розігнала акцію протесту
    Фото: The Associated Press

    Поліція затримала десятки людей на антиурядовій акції протесту

    Ізраїльська поліція жорстко розігнала акцію протесту в Єрусалимі проти чинного прем’єра Біньяміна Нетаньягу.

    Про це пише The Associated Press.

    Протестувальники зібралися біля резиденції Нетаньягу пізно ввечері 23 липня. Вони вимагали від нього подати у відставку на тлі звинувачень у корупції та незадоволення реакцією влади на епідемію коронавірусу.

    Акція проходила мирно, однак якоїсь миті поліція почала розганяти протестувальників водометами. За даними правоохоронців, це було зроблено, оскільки мітингувальники вирішили йти далі містом. Загалом правоохоронці затримали близько 55 осіб.

    До слова, Ізраїль продовжить заборону на в’їзд іноземцям та особам, які не є резидентами країни, ще принаймні до 1 вересня. Заборону на в’їзд до Ізраїлю продовжили через зростання поширення коронавірусу у країні.
    Ізраїль акція протест поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ