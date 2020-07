В Ізраїлі поліція водометами розігнала акцію протесту

Поліція затримала десятки людей на антиурядовій акції протесту

Ізраїльська поліція жорстко розігнала акцію протесту в Єрусалимі проти чинного прем’єра Біньяміна Нетаньягу.

Про це пише The Associated Press.

Протестувальники зібралися біля резиденції Нетаньягу пізно ввечері 23 липня. Вони вимагали від нього подати у відставку на тлі звинувачень у корупції та незадоволення реакцією влади на епідемію коронавірусу.

Акція проходила мирно, однак якоїсь миті поліція почала розганяти протестувальників водометами. За даними правоохоронців, це було зроблено, оскільки мітингувальники вирішили йти далі містом. Загалом правоохоронці затримали близько 55 осіб.

BREAKING - While #Israel is being hit by a second #COVID19 wave, thousands gather in #Jerusalem to protest against how the government is dealing with it. People siege #Netanyahu's residence. Clashes with the police reported and 6 detained.pic.twitter.com/jyrBH2xDdY