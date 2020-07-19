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    У світі

    Після посилення карантину в Ізраїлі відбулися антиурядові заворушення

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    В Єрусалимі демонстрація проходить в центрі міста поруч з резиденцією прем&rsquo;єр-міністра Біньяміна Нетаньяху - Після посилення карантину в Ізраїлі відбулися антиурядові заворушення
    В Єрусалимі демонстрація проходить в центрі міста поруч з резиденцією прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху
    Фото Timesofisrael

    Протестувальники скандують гасла, що закликають прем’єр-міністра Нетаньяху до відставки

    Масові антиурядові демонстрації проходять пізно ввечері в суботу в Єрусалимі і в центрі Тель-Авіва, протестуючі перекривають дороги і вимагають відставки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомляють видання The Times of Israel і The Jerusalem Post.

    «В Єрусалимі демонстрація проходить в центрі міста поруч з резиденцією прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Частина демонстрантів рушила в бік Паризької площі. У Тель-Авіві близько (парку) Чарльз Клор демонстранти заблокували дороги. Поліція на місці діє для запобігання інцидентів», – йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

    Протестувальники скандують гасла, що закликають прем’єр-міністра Нетаньяху до відставки, повідомляють ізраїльські ЗМІ, зокрема державний телеканал Kan.

    Відзначимо, що в неділю в окружному суді Єрусалиму заплановане друге технічне засідання суду за звинуваченнями в адресу діючого прем’єр-міністра. Участь прем’єр-міністра в засіданні не передбачена. У «справі 4000» про лобіювання інтересів найбільшої в країні телекомунікаційної групи «Безек» в обмін на позитивне ставлення до Нетаньяху на підконтрольному компанії популярному новинному інтернет-ресурсі «Walla!» прем’єр-міністру висунуто звинувачення в отриманні хабара. Звинувачення в шахрайстві і обмані громадської довіри висунуті проти Нетаньяху у справах «2000» і «1000».

    З 17 липня Ізраїль, згідно з постановою уряду держави, закриває спортивні зали та обмежує роботу ресторанів і закусочних в зв’язку з ростом захворюваності Covid-19. Про це сказано в розпорядженні уряду країни. Заклади громадського харчування будуть працювати тільки на виніс, а спортзали будуть відкриті тільки для професійних спортсменів.

    Крім того, забороняються збори за участю більше десяти чоловік всередині приміщень і більше 20 осіб – на відкритому повітрі.

    Додаткові обмеження вводяться на вихідні дні (вступили в силу також з вечора 17 липня): закриваються всі непродуктові магазини і великі торгові центри; відвідування пляжів забороняється. Також на вихідні закриваються салони краси та перукарні, музеї, виставкові зали, басейни.

    До якої дати вводяться всі обмеження, не вказано.

    Ізраїль протест карантин коронавірус
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