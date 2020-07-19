Після посилення карантину в Ізраїлі відбулися антиурядові заворушення
Протестувальники скандують гасла, що закликають прем’єр-міністра Нетаньяху до відставки
Масові антиурядові демонстрації проходять пізно ввечері в суботу в Єрусалимі і в центрі Тель-Авіва, протестуючі перекривають дороги і вимагають відставки прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомляють видання The Times of Israel і The Jerusalem Post.
«В Єрусалимі демонстрація проходить в центрі міста поруч з резиденцією прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Частина демонстрантів рушила в бік Паризької площі. У Тель-Авіві близько (парку) Чарльз Клор демонстранти заблокували дороги. Поліція на місці діє для запобігання інцидентів», – йдеться в повідомленні пресслужби поліції.
ההפגנה בירושלים מפגינים מקיפים מכת"זית של המשטרה, ואחד מהם נשכב מתחת למכת"זית@VeredPelman pic.twitter.com/JWV00q5uY9— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020
Протестувальники скандують гасла, що закликають прем’єр-міністра Нетаньяху до відставки, повідомляють ізраїльські ЗМІ, зокрема державний телеканал Kan.
ההפגנה בירושלים עימותים בין שוטרים למפגינים, כשהמשטרה מנסה לפנות את המוחים מכיכר פריז בבירה@VeredPelman pic.twitter.com/UD481ym6MV— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020
אבוקה הושלכה לעבר המשטרה בהפגנה בתל אביב@ittaishick pic.twitter.com/bo3ZMnRCih— כאן חדשות (@kann_news) July 18, 2020
З 17 липня Ізраїль, згідно з постановою уряду держави, закриває спортивні зали та обмежує роботу ресторанів і закусочних в зв’язку з ростом захворюваності Covid-19. Про це сказано в розпорядженні уряду країни. Заклади громадського харчування будуть працювати тільки на виніс, а спортзали будуть відкриті тільки для професійних спортсменів.
Крім того, забороняються збори за участю більше десяти чоловік всередині приміщень і більше 20 осіб – на відкритому повітрі.
Додаткові обмеження вводяться на вихідні дні (вступили в силу також з вечора 17 липня): закриваються всі непродуктові магазини і великі торгові центри; відвідування пляжів забороняється. Також на вихідні закриваються салони краси та перукарні, музеї, виставкові зали, басейни.
До якої дати вводяться всі обмеження, не вказано.