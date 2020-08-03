У Берліні під час протестів проти коронавірусних обмежень постраждали 45 поліцейських



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У Берліні під час протестів проти коронавірусних обмежень постраждали 45 поліцейських

Правоохоронці затримали 133 людини

Під час мітингів у німецькому Берліні проти коронавірусних обмежень 1 серпня постраждали 45 поліцейських.

Про це повідомили у поліції німецької столиці.

Водночас, правоохоронці затримали 133 людини.

Розпочато 89 кримінальних розслідувань та зафіксовано 36 адміністративних правопорушень.

Серед іншого розпочато кримінальне провадження за опір працівникам правоохоронних органів, судові процеси за порушення спокою.

Policías Alemanes obligados a huir cuando Fueron atacados con Botellas y Piedras de gran tamaño por #BlackLivesMatter y #Antifas en la Manifestación de este Fin de Semana.

#Berlin #Alemania pic.twitter.com/BnDHfToC2V — Sin Filtro (@SinFiltro_es) August 2, 2020

Крім того, поліція Берліна проводить попереднє розслідування щодо використання знаків неконституційних організацій.

За даними DW, участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку, за даними поліції, до 17 тис. осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Вже тоді, повідомляють правоохоронці, її учасники не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски. Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого доєдналося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тис. осіб.

Головною вимогою обох акцій було скасування усіх запроваджених німецьким урядом протиепідемічних заходів. Вони закликали до «свободи» та «опору». Також протестувальники скандували: «Найбільша теорія змови – пандемія корони».

Нагадаємо, 1 серпня, у нідерландському місті Гаага близько 1,5 тисячі людей вийшли на протест проти карантинні обмеження, які були введені через поширення коронавірусної інфекції. Одного мітингувальника затримали за образу поліцейського, а іншого – для встановлення особи. Правоохоронці затримали двох активістів.

Як повідомлялося, у Берліні кілька тисяч людей вийшли на мітинг проти карантину.