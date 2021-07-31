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    Минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових випадків коронавірусу

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    Минулої доби від коронавірусу померло 15 людей - Минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових випадків коронавірусу

    Минулої доби від коронавірусу померло 15 людей

    Фото з відкритих джерел

    За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ

    Станом на 31 липня, в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 486 осіб;
    • летальних випадків – 15;
    • одужало – 510 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 20659 осіб,
    • методом ІФА – 7895 осіб,
    • експрес-тестами – 13992 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло –2252785 осіб;
    • одужало – 2186863 особи;
    • летальних випадків – 52945;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11381585.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

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    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 49. Також госпіталізовано – 488 осіб, летальних випадків – 14, одужало – 504 особи.

    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових випадків коронавірусу