Минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових випадків коронавірусу

За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ

Станом на 31 липня, в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 486 осіб;

летальних випадків – 15;

одужало – 510 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20659 осіб,

методом ІФА – 7895 осіб,

експрес-тестами – 13992 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло –2252785 осіб;

одужало – 2186863 особи;

летальних випадків – 52945;

проведено ПЛР-тестувань – 11381585.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 49. Також госпіталізовано – 488 осіб, летальних випадків – 14, одужало – 504 особи.