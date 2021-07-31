Минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових випадків коронавірусу
Минулої доби від коронавірусу померло 15 людей
За останню добу найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована у м. Київ
Станом на 31 липня, в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 486 осіб;
- летальних випадків – 15;
- одужало – 510 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20659 осіб,
- методом ІФА – 7895 осіб,
- експрес-тестами – 13992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло –2252785 осіб;
- одужало – 2186863 особи;
- летальних випадків – 52945;
- проведено ПЛР-тестувань – 11381585.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 49. Також госпіталізовано – 488 осіб, летальних випадків – 14, одужало – 504 особи.