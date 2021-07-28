Головний санлікар України розповів про першу жертву штаму «Дельта»

В Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта»

Померлий від «Дельти» не виїжджав за кордон протягом останніх місяців

Чоловік, який помер в результаті зараження «Дельта» штамом коронавірусу, був лікарем. Він не виїжджав за межі України. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Щодо цього випадку. Це за фахом лікар, чоловік. У нього не було досвіду подорожі за кордон протягом останніх місяців. Тому це факт інфікування на території країни або при виконанні службових обов'язків, або в домашніх умовах», – заявив Кузін.

Він також додав, що в Україні виявлено вже 17 випадків Covid-штаму «Дельта».

Напередодні стало відомо, що в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

До слова, у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

Також Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.