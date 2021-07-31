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    Британські вчені допустили появу штаму коронавірусу зі смертністю 35%

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    Уникнути цього сценарію можна введенням додаткових доз вакцини - Британські вчені допустили появу штаму коронавірусу зі смертністю 35%
    Уникнути цього сценарію можна введенням додаткових доз вакцини
    Фото з відкритих джерел

    Науковці назвали появу варіантів, які будуть стійкі до препаратів і вакцин

    Вчені у Великій Британії описали ряд можливих сценаріїв розвитку мутацій коронавірусу, один з яких передбачає, що смертність нового потенційного штаму може скласти 35%. Про це йдеться в доповіді урядової групи радників з надзвичайних ситуацій влади Великої Британії (SAGE).

    Один зі сценаріїв передбачає появу варіанта коронавірусу, який буде приводити до більшої кількості випадків важкого перебігу захворювання і більш високу смертність серед інфікованих.

    Рівень смертності у цього штаму може бути схожий з показниками «інших зоонозних коронавірусів, таких як SARS-CoV (смертність близько 10%) або MERS-CoV (смертність близько 35%)», йдеться в документі. SARS-CoV викликає атипову пневмонію, MERS-CoV – так званий верблюжий грип.

    Експерти вважають такий варіант «реально можливим». За їх словами, уникнути цього сценарію можна введенням додаткових доз вакцини, а також зведенням до мінімуму ризику передачі коронавірусу і ввезення нових варіантів з-за кордону.

    Іншим можливим сценарієм вчені назвали появу варіантів, які будуть стійкі до препаратів і вакцин проти коронавірусу.

    Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.

    Теги: Велика Британія грип наука хвороби епідемія коронавірус
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    Британські вчені допустили появу штаму коронавірусу зі смертністю 35%