Британські вчені допустили появу штаму коронавірусу зі смертністю 35%

Науковці назвали появу варіантів, які будуть стійкі до препаратів і вакцин

Вчені у Великій Британії описали ряд можливих сценаріїв розвитку мутацій коронавірусу, один з яких передбачає, що смертність нового потенційного штаму може скласти 35%. Про це йдеться в доповіді урядової групи радників з надзвичайних ситуацій влади Великої Британії (SAGE).

Один зі сценаріїв передбачає появу варіанта коронавірусу, який буде приводити до більшої кількості випадків важкого перебігу захворювання і більш високу смертність серед інфікованих.

Рівень смертності у цього штаму може бути схожий з показниками «інших зоонозних коронавірусів, таких як SARS-CoV (смертність близько 10%) або MERS-CoV (смертність близько 35%)», йдеться в документі. SARS-CoV викликає атипову пневмонію, MERS-CoV – так званий верблюжий грип.

Експерти вважають такий варіант «реально можливим». За їх словами, уникнути цього сценарію можна введенням додаткових доз вакцини, а також зведенням до мінімуму ризику передачі коронавірусу і ввезення нових варіантів з-за кордону.

Іншим можливим сценарієм вчені назвали появу варіантів, які будуть стійкі до препаратів і вакцин проти коронавірусу.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.