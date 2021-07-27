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    У Києві помер пацієнт із «Дельта-штамом» Covid-19

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    У Києві помер один з шести пацієнтів з &laquo;Дельта-штамом&raquo; Covid-19 - У Києві помер пацієнт із «Дельта-штамом» Covid-19
    У Києві помер один з шести пацієнтів з «Дельта-штамом» Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам «Дельта», нещодавно повернулися з Росії

    В Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомила директор медзакладу Людмила Антоненко, передає Kyiv Media.

    За її словами, четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам «Дельта», нещодавно повернулися з Росії.

    Небезпечний штам Covid-19 «Дельта» підтвердили лабораторно. Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

    Медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці у зв’язку з проведенням хресної ходи, адже сьогодні було дуже багато вірян, у тому числі, з Росії.

    «Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому що я хочу ще раз наголосити, що із хворих тестованих, які приїхали із Росії, всі вони позитивні на «Дельту». Тому якщо це ми спостерігаємо от таку ходу, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності» — розповіла Людмила Антоненко, директорка КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва».

    Зауважимо, що виявити зазначений штам коронавірусу медикам вдалося лише за допомогою спеціальних реагентів, яких в Україні поки дуже мало.

    До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

    Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

    Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.

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    Теги: Київ Україна населення
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    У Києві помер пацієнт із «Дельта-штамом» Covid-19