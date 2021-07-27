У Києві помер пацієнт із «Дельта-штамом» Covid-19

У Києві помер один з шести пацієнтів з «Дельта-штамом» Covid-19

Четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам «Дельта», нещодавно повернулися з Росії

В Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомила директор медзакладу Людмила Антоненко, передає Kyiv Media.

За її словами, четверо з шести пацієнтів Олександрівської лікарні у Києві, у яких виявили штам «Дельта», нещодавно повернулися з Росії.

Небезпечний штам Covid-19 «Дельта» підтвердили лабораторно. Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами: на 2-3 день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, вони не можуть самостійно дихати. Вік важких пацієнтів молодий, 30-40 років.

Медики прогнозують різке погіршення епідеміологічної ситуації в столиці у зв’язку з проведенням хресної ходи, адже сьогодні було дуже багато вірян, у тому числі, з Росії.

«Я думаю, буде дуже великий підйом захворюваності, тому що я хочу ще раз наголосити, що із хворих тестованих, які приїхали із Росії, всі вони позитивні на «Дельту». Тому якщо це ми спостерігаємо от таку ходу, то я думаю, що буде великий підйом захворюваності» — розповіла Людмила Антоненко, директорка КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва».

Зауважимо, що виявити зазначений штам коронавірусу медикам вдалося лише за допомогою спеціальних реагентів, яких в Україні поки дуже мало.

До слова, на Закарпатті підозрюють ще шість випадків штаму Delta, хворі були в Росії.

Також в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Із 21 липня в Україні стартував п'ятий етап вакцинації від коронавірусу, під час якого щеплення можуть зробити всі охочі.