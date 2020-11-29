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    У світі

    В Об’єднаних Арабських Еміратах одночасно підірвали чотири хмарочоси (відео)

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    Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбезпечніший контрольований вибух - В Об’єднаних Арабських Еміратах одночасно підірвали чотири хмарочоси (відео)
    Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбезпечніший контрольований вибух
    Скріншот з відео

    Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннеса

    У п’ятницю, 27 листопада, в Абу-Дабі підірвали чотири хмарочоси комплексу Meena Plaza Towers, 144-поверхова будівля впала протягом 10 секунд, повідомляє Khaleej Times.

    Будівлі розташовувалися в порту Міна. На момент проведення робіт усі ринки та магазини в цьому районі закрили. Знесення недобудованих веж є частиною другої фази проєкту з перепланування порту.

    У компанії Modon Properties, яка і планувала цей вибух, повідомили, що він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбезпечніший контрольований вибух. Відео вибуху опубліковано на YouTube-каналі компанії.

    Теги: вибух книги ОАЕ
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