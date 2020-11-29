В Об’єднаних Арабських Еміратах одночасно підірвали чотири хмарочоси (відео)

Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбезпечніший контрольований вибух

Вибух потрапив до Книги рекордів Гіннеса

У п’ятницю, 27 листопада, в Абу-Дабі підірвали чотири хмарочоси комплексу Meena Plaza Towers, 144-поверхова будівля впала протягом 10 секунд, повідомляє Khaleej Times.

Будівлі розташовувалися в порту Міна. На момент проведення робіт усі ринки та магазини в цьому районі закрили. Знесення недобудованих веж є частиною другої фази проєкту з перепланування порту.

У компанії Modon Properties, яка і планувала цей вибух, повідомили, що він потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбезпечніший контрольований вибух. Відео вибуху опубліковано на YouTube-каналі компанії.