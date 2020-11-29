Меланія Трамп хоче написати мемуари про життя у Білому домі

Дональд Трамп підтримує дружину в її прагненні «піти не так тихо, як багато хто міг подумати»

Перша леді США провела ряд зустрічей, на яких обговорювалися її майбутні мемуари

Дружина чинного президента США Дональда Трампа Меланія розглядає можливість написання і публікації книги про своє життя в Білому домі.

Про це повідомила газета New York Post.

Відзначається, що перша леді провела ряд зустрічей, на яких обговорювалися її майбутні мемуари. За їх публікацію Меланія може отримати великі гроші, оскільки книга викличе особливий інтерес.

При цьому, як зазначено в матеріалі, глава держави підтримує дружину в її прагненні «піти не так тихо, як багато хто міг подумати».

Раніше ЗМІ повідомляли, що подружжя Трампів на грані розлучення.

До слова, на днях Меланія Трамп зустріла свою останню «президентську» різдвяну ялинку.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави у 2024 році під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.