В Огайо поліцейський застрелив беззбройного темношкірого чоловіка

За фактом інциденту почалося розслідування, на час якого поліцейського усунули з посади

На відео з нагрудної камери поліцейського видно, що у темношкірого чоловіка в руках був тільки телефон

В американському місті Колумбус (штат Огайо) співробітник поліції застрелив темношкірого чоловіка, який був беззбройний.

Про це повідомляє CBS.

Зазначається, що поліцейський Адам Кой прибув на місце події після дзвінка одного з сусідів, який поскаржився на шум від роботи двигуна автомобіля.

Коли Кой прибув на місце, то виявив, що ворота гаража були відкриті. З приміщення вийшов темношкірий чоловік, після чого поліцейський трохи відбіг і зробив постріл. Від отриманого поранення чоловік загинув.

На відео з нагрудної камери поліцейського видно, що у темношкірого чоловіка в руках був тільки телефон. За фактом інциденту почалося розслідування, на час якого правоохоронця усунули з посади.

Раніше повідомлялося, що поліція в Луїзіані застрелила чорношкірого чоловіка при затриманні.

Як відомо, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями.

Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.