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    У світі

    В Огайо поліцейський застрелив беззбройного темношкірого чоловіка

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    <p>За фактом інциденту почалося розслідування, на час якого поліцейського усунули з посади</p> - В Огайо поліцейський застрелив беззбройного темношкірого чоловіка

    За фактом інциденту почалося розслідування, на час якого поліцейського усунули з посади

    На відео з нагрудної камери поліцейського видно, що у темношкірого чоловіка в руках був тільки телефон

    В американському місті Колумбус (штат Огайо) співробітник поліції застрелив темношкірого чоловіка, який був беззбройний.

    Про це повідомляє CBS.

    Зазначається, що поліцейський Адам Кой прибув на місце події після дзвінка одного з сусідів, який поскаржився на шум від роботи двигуна автомобіля.

    Коли Кой прибув на місце, то виявив, що ворота гаража були відкриті. З приміщення вийшов темношкірий чоловік, після чого поліцейський трохи відбіг і зробив постріл. Від отриманого поранення чоловік загинув.

    На відео з нагрудної камери поліцейського видно, що у темношкірого чоловіка в руках був тільки телефон. За фактом інциденту почалося розслідування, на час якого правоохоронця усунули з посади.

    Раніше повідомлялося, що поліція в Луїзіані застрелила чорношкірого чоловіка при затриманні.

    Як відомо, десятки міст США охоплені акціями протесту, що супроводжуються заворушеннями.

    Вони почалися після смерті в Міннеаполісі темношкірого Джорджа Флойда, який помер після грубого арешту.

    Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Теги: США вбивство розслідування поліція чоловік
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