Поліція в Луїзіані застрелила чорношкірого чоловіка при затриманні



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Поліція не назвала число здійснених пострілів, однак місцеві ЗМІ повідомили, що їх було з десяток Скріншот з відео

Поліцейські в місті Лафейетт намагалися затримати чорношкірого чоловіка за допомогою електрошокера, а потім відкрили вогонь

Співробітники поліції в місті Лафейетт в американському штаті Луїзіана застрелили чорношкірого чоловіка під час затримання.

Про це повідомляє DW.

У поліції заявили, що надійшла інформація про чоловіка, озброєного ножем, який перебував на автомобільній парковці. Правоохоронці спочатку намагались його затримати, застосувавши електрошокер. Однак коли чоловік попрямував до супермаркету, вони відкрили вогонь.

Пораненого 31-річного Трейфорда Пеллеріна доставили до лікарні, де медики констатували його смерть. Поліція не назвала число здійснених пострілів, однак місцеві ЗМІ повідомили, що їх було з десяток.

Адвокат родини загиблого Бен Крамп закликав до прозорого пояснення «необережної стрілянини та трагічного вбивства людини». Відповідальних працівників поліції мають негайно звільнити, сказав він.

«Трейфорд був оточений офіцерами, по ньому стріляли понад 10 разів», - повідомив адвокат, який у своєму Twitter також розмістив відео, котре нібито зняли свідки.

Several cops surrounded a Black man and fatally shot him 10+ times tonight in Lafayette, LA! He reportedly had a knife and was walking away from police, but didn’t deserve to die — they acted as judge jury and executioner. We demand JUSTICE and ANSWERS. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/6gI3rNU4FH — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 22, 2020

На ньому видно, як чорношкірий чоловік йде вулицею до магазину, його наздоганяють поліцейські, які потім багато разів стріляють в нього, і чоловік падає на землю. При цьому на місці події перебуває близько 10 правоохоронців.

Нагадаємо, наприкінці травня у США почалися масові протести після затримання поліцією чорношкірого Джорд Флойд, якого продавець супермаркету запідозрив у розрахунку підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.