Геннадій Москаль: Замовником убивства Щербаня був Лазаренко

Скандал навколо фільму «Спакоємець» отримав продовження

Прем’єра фільму «Спадкоємець» спричинила справжню сімейну драму. Один із синів вбитого донецького бізнесмена Руслан Щербань не тільки відмовився від зйомок, але й звинуватив свого брата – Євгена Щербаня-молодшого – в шантажі колишній партнерів батька.

Більша частина кримінального провадження за фактом вбивства Євгена Щербаня в останні дні правління Януковича була вивезена до Криму і опинилися в Російській Федерації.

Один із синів вбитого донецького бізнесмена Євгена Щербаня Руслан відмовився від зйомок у фільмі Спадкоємець

Вчора стало відомо, що адвокатом Руслана Щербаня став Геннадій Москаль. У своєму Facebook він заявив, що відбувається справжня інформаційна кампанія, дискредитація всіх причетних до знешкодження банди вбивць Щербаня-старшого. На його думку, все йде за тим самим сценарієм, що намагалася розкрутити Генпрокуратура часів Януковича в 2012-2013 рр., дискредитувавши Юлію Тимошенко. Тільки тепер в цьому задіяний і Слідчий комітет Російської Федерації.

В 90-х генерал-лейтенант Москаль був одним з найбільш відомих борців з організованою злочинністю, з 1997 року – заступником міністра МВС. У 2013 році в статусі депутата протистояв спробам ГПУ на чолі з Віктором Пшонкою та Рінатом Кузьміним повісити відповідальність за вбивство Щербаня на Юлію Тимошенко.

Про причини, які спонукали відомого політика знову зануритись у справу Щербаня, у розмові з самим Москалем.

Геннадій Москаль став адвокатом сина Євгена Щербаня Руслана

Пане Геннадію, з’явилась інформація, що ви стали офіційним адвокатом Руслана Щербаня. Наскільки це відповідає дійсності?

Відповідає дійсності. В мене є доручення, яке завірене нотаріусом. На представлення його інтересів і для захисту доброго імені його вбитого батька.

Будуть суди, будуть звернення? До кого плануєте позиватися?

Я розмістив на своєму офіційному сайті, на фейсбуці адвокатське звернення до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки, до Національного антикорупційного бюро, щоб вияснили, по-перше, як і чому в 2013 році за день до Революції Гідності на літаку Генеральна прокуратура відвезла всі найрезонансніші кримінальні справи нібито до провадження Служби безпеки в Автономній Республіці Крим. Сьогодні вони знаходяться у провадженні Слідчого комітету РФ.

Тепер НАБУ щось розслідує. Будемо казати, виконує якісь функції правової допомоги Слідчому комітету. Але ж справи немає. Що НАБУ може розслідувати? 100 томів справи передано. Це я маю на увазі тільки стосовно вбивства Щербаня. Це тоді, коли в 2012-2013 році висували звинувачення Тимошенко, коли вона знаходилася в Качанівській колонії.

Фільм «Спадкоємець» багато хто дивився, там прозвучало дуже багато питань, але не на всі є відповіді.

Ми будемо звертатись до Громадського телебачення, згідно з Цивільним кодексом ми маємо право на відповідь. Тобто, вимагати такого ж часу, скільки воно було годин-хвилин, хай у формі інтерв’ю. В сім’ї не один Євген Щербань, в сім’ї є Руслан Щербань і є ще Євген, син дружини Щербаня, яку було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту «Донецьк». Якщо Євген-молодший розказує про якісь міфічні спадки у вигляді «Індустріального союзу Донбасу», які присвоїли погані дяді… Але ніколи Щербань там не був. Слідством установлено, що він не був акціонером «ІСД». Слідством установлено, хто виграв від вбивства Щербаня. Виграв політично, виграв економічно. Всім тоді було відомо, що у Щербаня був конфлікт з Лазаренком. Була потужна політична конкуренція. А ще Щербань не хотів, щоб Лазаренко заводив газ у Донецьку область, а гроші йшли з Донецької області.

Тому що тоді, в 1996 році, була критична ситуація на заводах, фабриках. Газ особисто розподіляв Павло Лазаренко, який і був замовником цього вбивства. І от, тепер сидить собі в Америці. Болотських, який розстрілював, головний кілер, більше 30 вбивств на його рахунку, випущений «атаманом великого войска донского» в Луганській області Козициним з колонії. І де він є? Може, він по Києву ходить? Може, він підірвав Шеремета? Ніхто абсолютно його не шукає, нікому це не потрібно. Саме це – головне. Але ж ні – «Громадському» і Євгену Щербаню-молодшому знадобилися дешеві такі сенсації. Але за все прийдеться відповідати.

Ми не будемо зараз давати оцінок колегам, які провели цікаву розвідку. Питання: чому саме ви стали адвокатом Руслана Щербаня, враховуючи той факт, що ваші стосунки з Русланом були достатньо напруженими?

Тому що я в той час працював, я знаю Донецьку область від 1990-х років і закінчуючи сьогоднішнім днем. Саме я був членом комісії парламенту, що встановила, що Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня не має ніякого відношення. Тому, незважаючи на наші стосунки у минулому, Руслан розуміє, що в країні немає людини, яка б розумілася на цій справі краще, ніж я. І абсолютно логічно, що його вибір впав на мене, бо і він, і я хочемо поставити крапку в справі вбивства його батька. І зробити це за законом України, а не так, як це робить Євген-молодший.

Ви пам’ятаєте ті часи? Наскільки правоохоронці досконало провели тоді розслідування?

Я хочу захистити добре ім’я працівників карного розшуку, УДО, Генпрокуратури, тому що слідство тоді вела Генпрокуратура, а також суддів Апеляційного суду Луганської області. Все розкладено по поличках. Верховний Суд України все затвердив. Була проведена колосальна робота. І після того, яке має моральне право «Громадське телебачення» ставити під сумнів рішення Верховного Суду України? Я взагалі дивуюся: чи там є юристи, чи там є хтось, хто товаришує з головою, чи абсолютно немає нікого?

Геннадій Москаль вважає, що «Громадському» і Євгену Щербаню-молодшому знадобилися дешеві сенсації

Ви вважаєте, що у фільмі прозвучали прямі звинувачення на адресу Тарути, Ахметова, інших, і вони зовсім не відповідають дійсності?

Звісно, не відповідає. В «Індустріального союзу Донбасу» при житті Євгена Щербаня нічого не було, крім збитків і боргів. Що вони могли вкрасти? Як можна вкрасти те, чого немає? Вкрасти борги?

«Індустріальний союз Донбасу» був створений для того, щоб на кордоні купляти газ, завозити його в Донецьку область. Він був створений за ініціативою покійного Щербаня, який дійсно був політиком, державницькі позиції відстоював. І він мав дуже великий конфлікт з Лазаренком. Конфлікт політичний, конфлікт економічний. Лазаренко хотів, щоб газ йшов тільки з «Єдиних енергетичних систем». Щербань був проти, він зібрав державну обласну адміністрацію, обласну раду, і прийнято було рішення про передачу повноважень «Індустріальному союзу Донбасу» щодо закупки і поставки газу на всі підприємства на території Донецької області. За що був знятий після убивства Щербаня Поляков – керівник Донецької обласної державної адміністрації, заступники, керівники департаментів. Тобто Лазаренко дуже жорстко обійшовся.

Але тоді вони акумулювали гроші, гроші не ходили, а сплачувалися до бюджету Донецької області, це були дуже великі гроші. Таким чином, він правильно прийняв рішення, але він пішов на конфлікт з таким, будемо казати, злопам’ятним і всесильним Лазаренком.

Якщо стосовно вірогідних замовників вбивства йдуть дискусії, то стосовно безпосередніх виконавців, банди Кушніра, вина встановлена, був суд.

Стосовно вбивства всі встановлені.

Чи був у цієї групи зв’язок з Тарутою, Ахметовим?

Не було жодного. Ви насправді вважаєте, що їх не перевіряли? Повірте, так нікого в цій країні не перевіряли. І, повірте, перевіряти ми могли. Звісно, будь-які зв’язки можна показати в художніх фільмах, але в таких незрозумілих фільмах немає закону. Зараз ще з’явилась маса блогерів всіляких, які все знають, але в ті роки або ще не народилися, або боялися до Донецька їхати. Послухайте, сьогодні на вас начеплять ярлики, на мене, на третього, на десятого. Воно не має під собою ніякого реального підґрунтя, от в чому питання.

Хто ж тоді ініціював саме таку постановку питання?

Хто ініціював? Напевне ж не Тарута і не Ахметов, їм це абсолютно не потрібно. А ось чому на співпрацю з замовниками пішов Євген Щербань-молодший – це питання. Наснилося йому, що він хоче мільярд доларів за майно свого батька. Яке майно? А де він був всі ці роки? В 1996-му йому було 26 років, треба було дивитися за тим майном, вступати в спадок, якщо він був. Чому він цього не зробив? Чому він з’явився саме зараз?

Якщо люди не знають, то я готовий всій Україні пояснити. Так лапшу вішати і когось робити абсолютно винними в тому, чого вони не робили, – це нікуди не годиться.

Що закінчити всі ці спекуляції, необхідно, щоб всі крапки над «і» поставили правоохоронці? Яких саме «крапок» не вистачає?

У 2014 році звільнили Болотських. За історію України такого кілера не було. Особисто він брав участь у розстрілі 30 людей. Хто його шукає? Його об’явили в міжнародний розшук? Ніхто не об’явив. Нікому це не потрібно. Потрібні лише плітки різні, сенсації. Скільки можна їх з 1996 року видавати? Вже видавала Генеральна прокуратура сенсації в 2013 році, приміряючи до замовника вбивства Тимошенко.

Але замовником убивства, суд установив, являється колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко. Він спокійно собі живе в Америці, нікому він не потрібен. Вбив, вкрав гроші у половини України, і гроші не повернуті – немає законодавчої бази. Але ж ми не можемо скочуватися до пліток і сенсацій.

Зайдіть на мій офіційний сайт, там є адвокатський запит згідно з законом про адвокатську діяльність, де я запитую: «Шановні, що ви робите, в кінці кінців?!»

Де кримінальні справи ділися? Чому вони в Слідчому комітеті РФ сьогодні розслідуються? І це ще не все. Я буду просити керівництво «Громадського», оскільки згідно з Цивільним кодексом Руслан Щербань має право на відповідь, і це право він делегував мені, щоби я у вигляді інтерв’ю чи виступу, от так, як вам, але ще більш розлого все пояснив українцям.

Микола Мельник, «Главком»