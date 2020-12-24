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    У Москві невідомі розстріляли двох дівчат з однаковим ім'ям

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    Перший напад стався на вулиці Профспілковій, а другий ─ на іншому кінці міста ─ вулиці Біловезькій. Обох дівчат звали Наталіями - У Москві невідомі розстріляли двох дівчат з однаковим ім'ям
    Перший напад стався на вулиці Профспілковій, а другий ─ на іншому кінці міста ─ вулиці Біловезькій. Обох дівчат звали Наталіями
    Фото з відкритих джерел

    Вбивства сталися протягом двох годин у різних кінцях міста

    У російській столиці Москві сьогодні вранці, 24 грудня, невідомі розстріляли двох дівчат. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що вбивства сталися протягом двох годин у різних кінцях міста.

    «Перший напад стався на вулиці Профспілковій, а другий ─ на іншому кінці міста ─ вулиці Біловезькій. Обох дівчат звали Наталіями», ─ йдеться у повідомленні.

    Поліція інформує, що одна з жертв ще жива, проте її стан оцінюється як критичний.

    Напередодні повідомлялося, що на південному заході столиці невідомий в чорній масці розстріляв дівчину. Пізніше потерпіла померла.

    Жертва кілера була хореографом і учасницею міжнародних танцювальних змагань.

    За попередніми даними, невідомий зробив через помсту ─ танцівниця відкинула його залицяння.

    Як повідомлялося 21 грудня, на Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя (фото).

    Теги: Росія стрільба вбивство напад поліція
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