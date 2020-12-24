У Москві невідомі розстріляли двох дівчат з однаковим ім'ям
Вбивства сталися протягом двох годин у різних кінцях міста
У російській столиці Москві сьогодні вранці, 24 грудня, невідомі розстріляли двох дівчат. Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що вбивства сталися протягом двох годин у різних кінцях міста.
«Перший напад стався на вулиці Профспілковій, а другий ─ на іншому кінці міста ─ вулиці Біловезькій. Обох дівчат звали Наталіями», ─ йдеться у повідомленні.
Поліція інформує, що одна з жертв ще жива, проте її стан оцінюється як критичний.
Напередодні повідомлялося, що на південному заході столиці невідомий в чорній масці розстріляв дівчину. Пізніше потерпіла померла.
Жертва кілера була хореографом і учасницею міжнародних танцювальних змагань.
За попередніми даними, невідомий зробив через помсту ─ танцівниця відкинула його залицяння.
Як повідомлялося 21 грудня, на Київщині чоловік увірвався до будинку і стріляв у подружжя (фото).