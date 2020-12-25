Вбивство трирічного сина Соболєва: обвинувачений частково визнав провину

Андрій Лаврега зізнався у вбивстві дитини з необережності

В судовому засіданні щодо справи замаху на життя депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його трирічний син, один з обвинувачених Андрій Лаврега частково визнав свою провину.

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Максим Червоний.

Зокрема, 24 грудня Лаврега зізнався у підробці документів, необережному поводженні зі зброєю, вбивстві дитини з необережності, але заперечив факт умисного замаху на життя Соболєва.

«Він повідомив, що він не хотів своїм пострілом вбити Соболєва. На уточнення однієї з суддів про мету пострілу, Лаврега зазначив, що вчинив це з метою залякування», – розповів прокурор.

Також в засіданні Лаврега вибачився перед потерпілими.

Другий обвинувачений Євген Семенов, якому інкримінують пособництво у замаху на життя Соболєва, не визнає провини.

Також суд визначив порядок дослідження доказів: спочатку суд дослідить матеріальні докази, потім допитає свідків, потерпілих і в останню чергу самих обвинувачених.

Раніше слідство затримало перших двох фігурантів — підозрюваних виконавців злочину Андрія Лаврегу та Євгена Семенова. Обох суд взяв під варту. Згодом прокуратура погодила підозру ймовірному організатору злочину Юсупу Абуєву. Він оголошений у всеукраїнський розшук по іншій справі (вимагання грошей, створення ОЗГ, викрадення особи) і нібито, відповідно до заяви поліції — у міжнародний, однак, у базі Інтерполу його немає. Юсуп Абуєв був членом організації «Традиція і порядок», яку нібито покинув улітку 2019.

За даними слідства, Андрій Лаврега був тим, хто безпосередньо стріляв у автомобіль Соболєва 1 грудня, а Семенов давав йому сигнал, коли депутат вийшов із ресторану. За версією слідства, Андрія Лаврегу до злочину залучив росіянин Юсуп Абуєв, з яким він познайомився у зоні бойових дій на Донбасі. Під час зустрічі в одному з ТРЦ Києва Абуєв нібито запропонував Лаврезі вбити депутата за винагороду в 40 тисяч доларів. Останній, за даними слідства, погодився. Сам Абуєв виїхав з України.

Поліція розглядає три версії замаху на Соболєва: сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, а також минула та нинішня професійна діяльність депутата.

Нагадаємо, увечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва сталася стрілянина. У перші кілька годин правоохоронці, що одразу прибули на місце події, не розкривали подробиць та імен жертв нападу. Однак пізніше стало відомо, що за кермом автівки, яку обстріляли, сидів депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».