В Пакистані стався теракт: щонайменше сім жертв

Кількість жертв теракту у місті Кветта може зрости

В вівторок, 9 січня, у пакистанській провінції Белуджистан у місті Кветта стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше сім осіб і іще 23 поранено. Кількість жертв, скоріше за все, зросте, оскільки частина поранених знаходяться у критичному стані. Ціллю атаки була поліцейська вантажівка, яка знаходилася біля захищеного кварталу міста, в якому



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Фото: Reuters Місце теракту в Пакистані

Кількість жертв теракту у місті Кветта може зрости

В вівторок, 9 січня, у пакистанській провінції Белуджистан у місті Кветта стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше сім осіб і іще 23 поранено.

Кількість жертв, скоріше за все, зросте, оскільки частина поранених знаходяться у критичному стані.

Ціллю атаки була поліцейська вантажівка, яка знаходилася біля захищеного кварталу міста, в якому знаходяться адміністративні відомства міста Кветта. Механізм у дію привів терорист-смертник, який підійшов до вантажівки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Белуджистан є стратегічно важливою провінцією Пакистану, оскільки саме через неї проходить економічний коридор, який має з’єднати КНР із Аравійським морем. Оцінка вартості проектів у рамках реалізації ідеї економічного коридору, який є частиною китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», складає до 57 млрд доларів.

Як повідомлялося, всього в 2017 році у Пакистані було здійснено 370 терористичних актів. Внаслідок цих атак загинуло 815 осіб і поранено іще 1700.