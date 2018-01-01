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    В Пакистані стався теракт: щонайменше сім жертв

    Кількість жертв теракту у місті Кветта може зрости
    В вівторок, 9 січня, у пакистанській провінції Белуджистан у місті Кветта стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше сім осіб і іще 23 поранено. Кількість жертв, скоріше за все, зросте, оскільки частина поранених знаходяться у критичному стані. Ціллю атаки була поліцейська вантажівка, яка знаходилася біля захищеного кварталу міста, в якому
    • Сьогодні, 18:19
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    Місце теракту в Пакистані
    Фото: Reuters
    Місце теракту в Пакистані

    Кількість жертв теракту у місті Кветта може зрости

    В вівторок, 9 січня, у пакистанській провінції Белуджистан у місті Кветта стався вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше сім осіб і іще 23 поранено.

    Кількість жертв, скоріше за все, зросте, оскільки частина поранених знаходяться у критичному стані.

    Ціллю атаки була поліцейська вантажівка, яка знаходилася біля захищеного кварталу міста, в якому знаходяться адміністративні відомства міста Кветта. Механізм у дію привів терорист-смертник, який підійшов до вантажівки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Белуджистан є стратегічно важливою провінцією Пакистану, оскільки саме через неї проходить економічний коридор, який має з’єднати КНР із Аравійським морем. Оцінка вартості проектів у рамках реалізації ідеї економічного коридору, який є частиною китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», складає до 57 млрд доларів.  

    Як повідомлялося, всього в 2017 році у Пакистані було здійснено 370 терористичних актів. Внаслідок цих атак загинуло 815 осіб і поранено іще 1700.

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