У США вперше стратили афроамериканця після 17-річного мораторію



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Крістофер Виалва

Афроамериканець був засуджений на федеральному рівні

Американська влада вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привела у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця. Про це повідомляє USA Today.

Крістофер Віалва був засуджений до найвищої міри покарання за вбивство подружньої пари християнських активістів в 1999 році в Техасі.

У той час йому було 19 років. Його стратили за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот в штаті Індіана.

Адвокат Віалви раніше заявила, що при винесенні вироку на рішення судді вплинула расова приналежність її клієнта.

Кара Віалви стала сьомим випадком приведення в дію смертного вироку на федеральному рівні в цьому році.

Мін'юст США майже рік намагався відновити кари для федеральних злочинців, які були припинені у 2003 році через розбіжності щодо процедури застосування смертельних ін'єкцій. При цьому влада штатів продовжувала страчувати злочинців.

За даними НКО Death Penalty Information Center, у 2019 році були страчені 22 людини в штатах Алабама, Джорджія, Теннессі, Флорида, Міссурі, Південна Дакота.

Нагадаємо, що у Казахстані повністю скасували смертну кару.

Також, у США відновлять смертну кару після майже 20 років перерви.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права



