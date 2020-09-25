  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У США вперше стратили афроамериканця після 17-річного мораторію

    • Розсилка
    <span>Крістофер Виалва</span> - У США вперше стратили афроамериканця після 17-річного мораторію
    Крістофер Виалва

    Афроамериканець був засуджений на федеральному рівні

    Американська влада вперше після скасування 17-річного мораторію на смертну кару привела у виконання смертний вирок стосовно афроамериканця. Про це повідомляє USA Today.

    Крістофер Віалва був засуджений до найвищої міри покарання за вбивство подружньої пари християнських активістів в 1999 році в Техасі.

    У той час йому було 19 років. Його стратили за допомогою смертельної ін'єкції у в'язниці Терре-Хот в штаті Індіана.

    Адвокат Віалви раніше заявила, що при винесенні вироку на рішення судді вплинула расова приналежність її клієнта.

    Кара Віалви стала сьомим випадком приведення в дію смертного вироку на федеральному рівні в цьому році.

    Мін'юст США майже рік намагався відновити кари для федеральних злочинців, які були припинені у 2003 році через розбіжності щодо процедури застосування смертельних ін'єкцій. При цьому влада штатів продовжувала страчувати злочинців.

    За даними НКО Death Penalty Information Center, у 2019 році були страчені 22 людини в штатах Алабама, Джорджія, Теннессі, Флорида, Міссурі, Південна Дакота.

    Нагадаємо, що у Казахстані повністю скасували смертну кару.

    Також, у США відновлять смертну кару після майже 20 років перерви.

    До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права


    США вбивство адвокат Флорида смертна кара вирок влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies