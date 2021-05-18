Переселенець із Донбасу, батьків забрав Covid-19. Трагічна історія підлітка, який вкоротив собі віку (фото, відео)

Названі батьки Дениса Діана та Володимир Родікови померли від коронавірусу в березні 2021 року

У вівторок, 18 травня, у лікарні помер 15-річний мешканець Київщини Денис Родіков, який у понеділок стрибнув із мосту в столиці. У передсмертному відео юнак зізнався, що закінчив життя не через проблеми в школі. У Нацполіції не оголошують справжніх причин вчинку хлопця. Проте «Главком» нагадує непросту історію життя Родікова.

Хлопця виховувала багатодітна родина – Володимир і Діана Родікови. Подружжя мало 13 дітей – п’ятьох рідних і вісьмох прийомних. Діана Родікова навіть отримала почесне звання Мати-героїня.

Подружжя Родікових до 2014 року мешкало в Макіївці Донецької області. У 2011 році, вже маючи п’ятьох біологічних дітей, вони вирішили заснувати дитячий дім сімейного типу. Коли дітей у цій дружній родині стало десятеро, замислилися над збільшенням будинку. Але 12 липня 2014 року в Макіївку зайшли російські танки, і над міськрадою замайорів прапор самопроголошеної «ДНР».

Через два дні Володимир і Діана посадили в машину своїх на той час десятьох дітей і поїхали в Запоріжжя, куди їх запросили знайомі волонтери. Із собою взяли тільки найнеобхідніше, адже були певні, що невдовзі Макіївку звільнять – і вони повернуться додому. Але війна не закінчилася й досі.

«Ми покинули дім, у який вклали душу, розірвали зв’язки з родичами. Ми відірвали своє коріння від землі, на якій виросли. Ми як маленький росточок: у якого геть трохи корінця, а корінь весь залишився в землі», – сумувала Діана в інтерв’ю 2017 року.

Денис (зліва) та Данило

На той час їхня сім’я уже знайшла нове пристановище на Київщині, в селі Липовий Скиток Васильківського (нині Фастівського) району. Небайдужі люди та деякі представники влади допомогли їм налагодити побут, надали будинок.

До слова, їхній власний дім в окупованій Макіївці спалили 2016 року, а на обгорілих стінах понаписували образливі антиукраїнські гасла. Втім, на той час Родікови вже розуміли, що навряд чи коли-небудь туди повернуться.

У 2019 році їхніх дев’ятьох дітей похрестив предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

Фото: Митрополит Епіфаній/Facebook. Денис Родіков із собачкою

У мережі також є відео, де подружжя розповідає про свій побут. На кадрах видно ще малого Дениса.

У березні подружжя потрапило до Васильківської центральної районної лікарні через ускладнення, спричинені коронавірусом. Володимир Родіков помер 20 березня. Діана Родікова в критичному стані була переведена в реанімацію Олександрівської клінічної лікарні Києва, де 29 березня також померла.

Дітей після цього направили в Київську обласну дитячу лікарню, а потім перевели до Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей Сезенків.

На трагічну смерть багатодітного подружжя відреагував Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Київська єпархія Православної церкви України взяла під опіку 13 сиріт.

Пресофіцерка поліції Київщини Ірина Прянишникова розповіла, що після смерті батьків хлопчик перебував у депресії. «Він часто говорив своїм братам і сестрам, що він втомився й не може так більше жити», – повідомила вона.

17 травня хлопець пішов з дому у селі Липовий Скиток Фастівського району Київщини, попередньо написавши про те, що має намір покінчити життя самогубством. Родіков стрибнув із мосту у столиці.

Поліція Київщини розпочала пошуки неповнолітнього одразу після того, як він пішов з дому.

Правоохоронці відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв’язки зниклого та тримали постійний контакт з усіма рідними та друзями Дениса. Для пошуків хлопця були задіяні всі підрозділи поліції Фастівщини, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію.

Встановлено, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг по дорозі, у селищі Калинівка. Наступного дня, 18 травня, хлопець помер у лікарні.