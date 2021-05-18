Населення України стрімко скорочується. Смертність зросла майже на 35%, порівняно з минулим роком

Усього з початку року в Україні померло 174 050 осіб

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-березень 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 16,8%, у тому числі у березні - на 34,4%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Усього з початку року в Україні померло 174 050 осіб. Це на 24 986 смертей більше, ніж за січень-березень 2020 року, коли померло 149 064 осіб. У тому числі в березні померло 64 938 осіб (у березні 2020 року – 48 326 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 67 514 осіб (минулого року 70 494), міграційний приріст склав 6 142 осіб (минулого року – 6 773).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2021 року становила 41 487 960 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 100 394 осіб (у тому числі за березень – на 39 245 осіб).

Тим часом, реальну кількість жертв коронавірусної інфекції занижено в Україні втричі. Про це свідчать результати дослідження Інституту показників та оцінювання здоров'я (IHME) Медичної школи Вашингтонського університету.

Американські дослідники опублікували дані щодо 20 країн із найбільшою кількістю смертей серед пацієнтів із Covid-19, до них зарахували й Україну.