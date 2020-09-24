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    У Казахстані повністю скасували смертну кару

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    У Казахстані повністю скасували смертну кару

    Смертну кару в Казахстані призупинили ще в 2003 році

    Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ республіки.

    Представник Казахстану в ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

    Цей документ продовжать курс на гуманізацію кримінального законодавства в країні, а також реалізацію реформ, що проводяться головою держави Касим-Жомарт Токаєвим.

    Смертну кару в Казахстані призупинили ще в 2003 році, указом експрезидента Нурсултана Назарбаєва.

    Останні країни на пост-радянському просторі, де офіційно смертна кара не скасована, – Білорусь, Таджикистан і Росія.

    Нагадаємо, що у США відновлять смертну кару після майже 20 років перерви.

    До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права

    Білорусь Росія ООН Казахстан Таджикистан смертна кара
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