У Казахстані повністю скасували смертну кару



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Смертну кару в Казахстані призупинили ще в 2003 році

Казахстан приєднався до міжнародного протоколу Організації об'єднаних націй про скасування смертної кари. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ республіки.

Представник Казахстану в ООН Кайрат Умаров підписав Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Цей документ продовжать курс на гуманізацію кримінального законодавства в країні, а також реалізацію реформ, що проводяться головою держави Касим-Жомарт Токаєвим.

Смертну кару в Казахстані призупинили ще в 2003 році, указом експрезидента Нурсултана Назарбаєва.

Останні країни на пост-радянському просторі, де офіційно смертна кара не скасована, – Білорусь, Таджикистан і Росія.

Нагадаємо, що у США відновлять смертну кару після майже 20 років перерви.

До слова, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що країна планує повністю скасувати смертну кару і буде приєднуватися до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права