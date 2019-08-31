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    У світі

    В ці вихідні світові газети вийдуть з обкладинками 1939 року з нагоди річниці початку Другої світової

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    <p>Радянський танкіст спілкується з німецьким патрулем, кінець вересня 1939 р.</p> - В ці вихідні світові газети вийдуть з обкладинками 1939 року з нагоди річниці початку Другої світової

    Радянський танкіст спілкується з німецьким патрулем, кінець вересня 1939 р.

    Найвпливовіші газети з усього світу в ці вихідні опублікують тексти про новітню історію Польщі

    Впливові світові видання, серед яких газети Le Figaro, Washington Post, Die Welt в ці вихідні вийдуть з обкладинками 1939 року.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Польське радіо.

    Найвпливовіші газети з усього світу в ці вихідні опублікують тексти про новітню історію Польщі в зв’язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни.

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    Це – глобальний проект просування польської історії «Розповідаємо світу про Польщу. 1939-2019». У Західній Європі і в США його організатором виступає Інститут нових медіа у співпраці з Польським національним фондом.

    456gОбкладинки французької газети Le Figaro, британської газети Sunday Express і німецької Die Welt

    Такі видання, як французька газета Le Figaro, американська газета Washington Post або німецька Die Welt в ці вихідні вийдуть з обкладинками 1939 року й текстами інтелектуалів, істориків і політиків.

    Тексти розповідають не тільки про трагедію Другої світової війни, а й про період, коли Польща перебувала під комуністичним гнітом.

    Віце-голова партії Право і справедливість Антоні Мацєревич заявив, що територіальна цілісність і безпека України важлива для Польщі і всієї Центральної Європи.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в суботу розпочинає дводенний візит до Польщі.

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