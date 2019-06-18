В Туреччині нова хвиля арештів серед військових



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Обвинуваченим турецьким військовим інкримінують зв’язки із релігійним лідером Фетхуллахом Гюленом

Прокуратура Туреччини видала ордери на арешт 128 військових, які начебто мають зв’язки із релігійним діячем в еміграції Фетхуллахом Гюленом. Саме його офіційна Анкара вважає головним ідеологом спроби військового перевороту в липні 2016 року.

До половини всіх обвинувачених орієнтовно знаходяться в провінції Ізмір, а решту шукають в 30 інших провінціях Туреччини, пише інформаційне агентство Reuters.

На сьогодні 77 тисяч громадян країни перебувають в в’язниці перед початком судових розглядів, а іще 150 тисяч осіб втратили роботу через зв’язки із Фетхуллахом Гюленом.

Західні правозахисні організації неодноразово піддавали критиці масштаби переслідувань в Туреччині після спроби державного перевороту. Анкара вважає відповідні заходи виправданими, зважаючи на масштаб загрози, а також повністю обіцяє викорінити мережу Фетхуллаха Гюлена в Туреччині.

До слова, за п’ять місяців поточного року в Егейському морі біля берегів Туреччини було затримано понад 16 тисяч незаконних мігрантів.