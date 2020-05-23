В тюрмі у Мексиці сталася сутичка, загинули восьмеро в’язнів



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У Мексиці внаслідок сутички у вєязниці загинули 8 людей

Бійка виникла під час спортивних заходів

В центральному штаті Мексики Яліско в п’ятницю внасолідок бійки у в’язниці загинули 8 в'язнів ще восьмеро госпіталізували з травмами. Про це повідомляє Reuters.

Під час інциденту у в'язниці в Пуенте-Гранде троє людей загинули від вогнепальної зброї, а четверо загинули через бійку, заявив на прес-конференції прокурор Джаліско Джерардо Октавіо Соліс.

Пізніше влада підтвердила ще одну смерть, після того як дев'ятеро людей були спочатку госпіталізовані. Вони сказали, що бійка виникла, коли ув'язнені брали участь у спортивних заходах.

П'ятьох осіб затрималиі за можливу роль в інциденті. В рамках розслідування влада перевірить, чи були залучені в це які-небудь державні чиновники. Також наголошується, що це перший подібний випадок у в'язниці.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Жертвами масового вбивства, яке влаштував 58-річний орендар ставка у Житомирській області, стали колишні учасники АТО і волонтери, також жителі міста Києва.