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    В Японії першими в світі пересадили легеневу тканину від живого донора пацієнтці з Covid-19

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    В Японії чоловік та син пожертвували частини легень жінці з коронавірусом - В Японії першими в світі пересадили легеневу тканину від живого донора пацієнтці з Covid-19
    В Японії чоловік та син пожертвували частини легень жінці з коронавірусом
    Фото: pixabay.com

    Очікується, що пацієнтка зможе виписатися з лікарні приблизно через два місяці

    Японські лікарі успішно виконали першу у світі трансплантацію легеневої тканини від живих донорів пацієнту з пошкодженням легенів внаслідок коронавірусної хвороби, повідомляє АР.

    «Ми продемонстрували, що тепер є можливість трансплантації легенів», – заявив тора кальний хірург Хіроші Дате.

    Пацієнка, мешканка західного японського регіону Кансай, зараз відпочиває після майже 11-годинної операції. Її чоловік і син, які пожертвували частини своїх легень, також знаходяться в стабільному стані.

    Очікується, що пацієнтка зможе виписатися з лікарні приблизно через два місяці, а вже через три місяці – повернутися до свого нормального життя.

    У клініці Кіото назвали операцію першою у світі трансплантацією легеневої тканини від живих донорів.

    У Європі, США та Китаї були проведені десятки трансплантацій частин легень пацієнтам, постраждалим від коронавірусу, проте тканини брали у донорів з мертвим мозком.

    Нагадаємо, у регіонах України виникають проблеми із забезпеченням ліжок киснем. При цьому очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.

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    Теги: Японія коронавірус
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