В Японії першими в світі пересадили легеневу тканину від живого донора пацієнтці з Covid-19
Очікується, що пацієнтка зможе виписатися з лікарні приблизно через два місяці
Японські лікарі успішно виконали першу у світі трансплантацію легеневої тканини від живих донорів пацієнту з пошкодженням легенів внаслідок коронавірусної хвороби, повідомляє АР.
«Ми продемонстрували, що тепер є можливість трансплантації легенів», – заявив тора кальний хірург Хіроші Дате.
Пацієнка, мешканка західного японського регіону Кансай, зараз відпочиває після майже 11-годинної операції. Її чоловік і син, які пожертвували частини своїх легень, також знаходяться в стабільному стані.
Очікується, що пацієнтка зможе виписатися з лікарні приблизно через два місяці, а вже через три місяці – повернутися до свого нормального життя.
У клініці Кіото назвали операцію першою у світі трансплантацією легеневої тканини від живих донорів.
У Європі, США та Китаї були проведені десятки трансплантацій частин легень пацієнтам, постраждалим від коронавірусу, проте тканини брали у донорів з мертвим мозком.
Нагадаємо, у регіонах України виникають проблеми із забезпеченням ліжок киснем. При цьому очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.