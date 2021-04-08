Семимісячне дитя і 96-річна бабуся. Кличко розказав, кого вражає коронавірус у столиці
Усього підтверджено 1886 нових випадків зараження Covid-19 у Києві
За минулу добу, 7 квітня коронавірус у столиці виявили як у немовлят, так і в людей літнього віку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
Найменшому пацієнту 7 місяців, а найстаршою жертвою недуги стала 96-річна жінка. Також захворіло 1094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 25 дівчаток від 1 до 17 років та 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років.
Усього підтверджено 1886 нових випадків зараження Covid-19 у Києві. «1886 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 48 людей. Усього за період пандемії в місті 3749 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 172 403», – повідомив Кличко.
Тим часом, в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
«19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5092 особи;
- летальних випадків – 464;
- одужало – 10 032 особи;
- здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).