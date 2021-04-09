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    Коронавірус на Вінниччині: в області хворіє 21 770 осіб

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    Загалом за час пандемії на Вінниччині виявлено 62 259 випадків захворювання - Коронавірус на Вінниччині: в області хворіє 21 770 осіб
    Загалом за час пандемії на Вінниччині виявлено 62 259 випадків захворювання
    фото: з відкритих джерел

    За добу у Вінницькій області померло 25 хворих на Covid-19

    Минулої доби на Вінниччині підтверджено 640 нових випадків інфікування коронавірусом, тоді як попередньої було 604 випадки. Як свідчать дані Системи моніторингу РНБО, за добу у Вінницькій області померло 25 хворих на Covid-19.

    Загалом за час пандемії на Вінниччині виявлено 62 259 випадків захворювання, померло 1 254 людини, одужало майже 40 тисяч. Нині в області хворіє 21 770 осіб.

    Тим часом, загалом за минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали - 11221 особа.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях. Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).

    Теги: РНБО Вінниця Максим Степанов хвороби коронавірус
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