Коронавірус на Вінниччині: в області хворіє 21 770 осіб

Загалом за час пандемії на Вінниччині виявлено 62 259 випадків захворювання

За добу у Вінницькій області померло 25 хворих на Covid-19

Минулої доби на Вінниччині підтверджено 640 нових випадків інфікування коронавірусом, тоді як попередньої було 604 випадки. Як свідчать дані Системи моніторингу РНБО, за добу у Вінницькій області померло 25 хворих на Covid-19.

Загалом за час пандемії на Вінниччині виявлено 62 259 випадків захворювання, померло 1 254 людини, одужало майже 40 тисяч. Нині в області хворіє 21 770 осіб.

Тим часом, загалом за минулу добу, 8 квітня, в Україні зафіксовано 19676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Минулої доби було госпіталізовано 4936 осіб, від ускладнень хвороби померли 419 людей, одужали - 11221 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях. Здійснено тестувань за добу – 119 369 (зокрема методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925).