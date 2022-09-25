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Варшава почала готуватися до можливої ядерної атаки Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Варшава почала готуватися до можливої ядерної атаки Росії
Влада Варшави готується роздавати жителям таблетки з йодистим калієм
фото з відкритих джерел

На тлі нових ядерних погроз Росії Варшава розпочала підготовку для захисту населення у разі радіаційної небезпеки

Мерія польської столиці Варшави готується роздавати жителям міста таблеток, які містять йодистий калій. Городяни отримають таблетки, якщо в країні виявляють радіаційну небезпеку і оголосять радіаційну надзвичайну ситуацію у зв'язку з військовими діями Росії в районі атомних електростанцій України, повідомляє tvn24.pl.

У межах превентивних заходів у Варшаві планують підготувати пункти розповсюдження таблеток та, за потреби, призначити координаторів, осіб, які відповідатимуть за роздавання медикаментів на території районів.

Зазначається, що для кожного громадянина Польщі забезпечено достатню кількість йодистого калію.

Нині служби, які відповідають за державну безпеку, перебувають у постійній готовності. Згідно з інформацією урядової адміністрації, ризик радіаційної аварії мінімальний. Однак, вважають, що до цього потрібно готуватися заздалегідь.

За даними агентства з атомної енергії Польщі, жодних тривожних показань вимірювальної апаратури до цього зафіксовано не було. Там переконують, що ситуація під контролем.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор заявив про готовність застосувати ядерну зброю

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї.

Україна закликала ядерні держави висловитися щодо неприпустимості й безвідповідальності заяв Росії про можливе застосування ядерної зброї.

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Теги: Польща ядерна зброя ліки Варшава

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