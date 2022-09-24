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Боррель: ядерний шантаж Путіна не варто недооцінювати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Боррель: ядерний шантаж Путіна не варто недооцінювати
В ЄС наголошують, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни
фото з відкритих джерел

«Російську армію загнано в кут, і реакція Путіна – загроза ядерною зброєю – це дуже погано»

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози російського диктатора Володимира Путіна про застосування ядерної зброї. Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.

«Звичайно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнано в кут, і реакція Путіна – загроза ядерною зброєю – це дуже погано», – сказав Боррель.

В ЄС наголошують, що з Росією необхідно досягти дипломатичної угоди про закінчення війни. Втім, має це відбутися за умови, що буде дотримано суверенітет та територіальну цілісність України.

«Інакше війна закінчиться, а миру не буде, і почнеться ще одна війна», – додає представник ЄС.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю. «Для захисту Росії та нашого народу ми застосуємо всі наявні засоби», – сказав Путін.

США повідомили, якою буде відповідь, якщо Путін застосує ядерну зброю.

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Теги: росія війна путін ядерна зброя Україна Європейський союз

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