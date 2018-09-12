Ватикан скликає єпископів поговорити про сексуальне насилля в церкві



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Папа Римський Франциск проведе зустріч з єпископами у лютому 2019 року

Проблема сексуального насильства гостро стоїть на порядку денному Католицької церкви

Папа Римський Франциск скликає ключових єпископів Католицької церкви для обговорення захисту дітей від сексуального насилля, яке мало місце в церкві. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідне засідання відбудеться 21-24 лютого 2019 року. Заяву про скликання наради єпископів було прийнято після засідання дев’яти ключових кардиналів Католицької церкви (С-9), які збираються до чотирьох разів на рік, щоб надавати поради Папі Римському. Речниця Католицької церкви заявила про те, що засідання С-9 було в першу чергу присвячене питанням протидії сексуальному насиллю щодо дітей із боку представників церкви.

На сьогодні представників Католицької церкви в США, Чилі, Австралії і ФРН звинувачують в масовому сексуальному насиллі над дітьми. Франциск має намір в четвер провести зустріч із представниками Католицької церкви в США для обговорення доповіді щодо подібних випадків насилля в цій країні.

Як повідомлялося, католицьку церкву в ФРН звинуватили у сексуальному насиллі над дітьми