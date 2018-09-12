Ватикан скликає єпископів поговорити про сексуальне насилля в церкві
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Розсилка
Проблема сексуального насильства гостро стоїть на порядку денному Католицької церкви
Папа Римський Франциск скликає ключових єпископів Католицької церкви для обговорення захисту дітей від сексуального насилля, яке мало місце в церкві. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Відповідне засідання відбудеться 21-24 лютого 2019 року. Заяву про скликання наради єпископів було прийнято після засідання дев’яти ключових кардиналів Католицької церкви (С-9), які збираються до чотирьох разів на рік, щоб надавати поради Папі Римському. Речниця Католицької церкви заявила про те, що засідання С-9 було в першу чергу присвячене питанням протидії сексуальному насиллю щодо дітей із боку представників церкви.
На сьогодні представників Католицької церкви в США, Чилі, Австралії і ФРН звинувачують в масовому сексуальному насиллі над дітьми. Франциск має намір в четвер провести зустріч із представниками Католицької церкви в США для обговорення доповіді щодо подібних випадків насилля в цій країні.
Як повідомлялося, католицьку церкву в ФРН звинуватили у сексуальному насиллі над дітьми