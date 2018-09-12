Католицьку церкву в ФРН звинуватили у сексуальному насиллі над дітьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість жертв насилля - це хлопчики до 13 років

Німецьке видання Der Spiegel опублікувало дослідження, яке провели три університети ФРН, відповідно до якого 1670 священиків і кліриків чинили сексуальне насилля над 3677 дітьми, в основному хлопчиками, із 1946 по 2014 рік. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідне дослідження було санкціоноване Німецькою єпископською конференцією. У відповідь на прохання прокоментувати дослідження ця організація заявила, що вивчає деталі доповіді.

Всього в рамках дослідження було проаналізовано 38 тисяч документів із 27 єпископств.

Більша частина жертв була хлопчиками віком до 13 років. У багатьох випадках доказова база знищувалася, а жертвами маніпулювали.