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    Католицьку церкву в ФРН звинуватили у сексуальному насиллі над дітьми

    • Розсилка
    Католицьку церкву в ФРН звинуватили у сексуальному насиллі над дітьми

    Більшість жертв насилля - це хлопчики до 13 років

    Німецьке видання Der Spiegel опублікувало дослідження, яке провели три університети ФРН, відповідно до якого 1670 священиків і кліриків чинили сексуальне насилля над 3677 дітьми, в основному хлопчиками, із 1946 по 2014 рік. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.  

    Відповідне дослідження було санкціоноване Німецькою єпископською конференцією. У відповідь на прохання прокоментувати дослідження ця організація заявила, що вивчає деталі доповіді.

    Всього в рамках дослідження було проаналізовано 38 тисяч документів із 27 єпископств.

    Більша частина жертв була хлопчиками віком до 13 років. У багатьох випадках доказова база знищувалася, а жертвами маніпулювали. 

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