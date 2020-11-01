Вчені будуть слідкувати за виверженням вулканів за допомогою безпілотників

Дрони допоможуть спрогнозувати виверження і побачити, які зміни вносять вулкани в глобальний вуглецевий цикл

Міжнародна команда вчених розробила план використання безпілотних літальних апаратів для дослідження віддалених вулканів. Про це повідомляє EurekAlert.

Команда, до якої увійшли 20 дослідників з семи країн, використовувала безпілотники дальньої дії, оснащені легкими датчиками, для вивчення вулкана Манама – одного з найактивніших вулканів на однойменному острові в Папуа, Нова Гвінея.

Раніше вчені з'ясували, що цей конкретний вулкан – один з найбільших у світі джерел викидів двоокису сірки, але дослідники не могли отримати дані про ці викиди. Це важливо, оскільки знання зв’язку діоксиду сірки до діоксиду вуглецю може допомогти передбачити виверження, надавши інформацію про те, де розташована магма.

У 2004 і 2006 роках відбувалися виверження Манами, які призвели до масштабних руйнувань на острові, знищивши посіви та забруднивши ґрунтові води. Дослідники не могли підібратися близько до вулкана, щоб зібрати зразки. Використання дронів дозволило безпечно зібрати дані з відстані у декілька кілометрів.

Після дослідження вулкану команда зібрала кошти на покупку комп'ютерів, сонячних батарей та інших технологій. Це дозволить місцевій громаді самостійно контролювати вулканічну активність і бути готовими до нових вивержень.

До слова, раніше стало відомо, що український веломандрівник у Болівії підкорив вулкан висотою понад 6000 метрів.

Крім того у січні в Еквадорі сталось виверження вулкана.

Також 12 січня в столиці Філіппін Манілі призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал на острові Лусон викинув попіл.

А перед цим у Мексиці вулкан викинув трикілометровий стовп попелу у повітря.