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    В Італії прокинувся вулкан: частково закрито повітряний простір

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    В Італії прокинувся вулкан: частково закрито повітряний простір

    Поки що в Катанії дозволено 4 посадки авіарейсів щогодини

    Компанія кризового підрозділу Sac, яка керує аеропортом Катанії, закрила частину повітряного простору над містом Катанія через те, що на Сицилії відновив активність вулкан Етна.

    Про це повідомляє агентства ANSA.

    Виверження вулкану почалося близько шостої ранку в п’ятницю і супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму було добре помітно над Етною.

    Вулкан постійно контролює Національний інститут геофізики та вулканології — обсерваторія Етна (Ingv-Oe). Наразі вулканологи оцінюють ситуацію як відносно спокійну.

    Поки що в Катанії дозволено 4 посадки авіарейсів щогодини. Виліт літаків не обмежуватимуть, але туристів попереджають про можливі затримки.

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