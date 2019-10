В Італії прокинувся вулкан: частково закрито повітряний простір

Поки що в Катанії дозволено 4 посадки авіарейсів щогодини

Компанія кризового підрозділу Sac, яка керує аеропортом Катанії, закрила частину повітряного простору над містом Катанія через те, що на Сицилії відновив активність вулкан Етна.

Про це повідомляє агентства ANSA.

Виверження вулкану почалося близько шостої ранку в п’ятницю і супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму було добре помітно над Етною.

Вулкан постійно контролює Національний інститут геофізики та вулканології — обсерваторія Етна (Ingv-Oe). Наразі вулканологи оцінюють ситуацію як відносно спокійну.

Very nice crew @easyJet this morning from Catania to Basel. We had to wait 1h in the plane as the Etna was spitting smoke but the pilot opened the cockpit for everyone interested and we were even served free water. The crew was smiling and friendly. Nice job. pic.twitter.com/dDGq3DAk5H