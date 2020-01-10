У Мексиці вулкан викинув трикілометровий стовп попелу у повітря



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Вулкан Попокатепетль є другим за величиною в Мексиці, розташований в 50 кілометрах від столиці країни - Мехіко

Фахівці зафіксували потужний вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км

У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні. Про це повідомляє Національний центр з запобігання стихійних лих Мексики Cenapred.

Повідомляється, що за допомогою систем моніторингу вулкана Попокатепетль було виявлено майже 300 «видихів», що складаються з водяної пари, вулканічних газів і низького вмісту золи. Крім того, було зареєстровано 90 хвилин тремору, а магнітуда вулканотектонического землетрусу склала 1,4.

Крім того, було зафіксовано потужний вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км у північно-східному напрямку.

Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión.



¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad?



El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.

Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 9, 2020

Раніше повідомлялося, що Попокатепетль прокинувся і почав викидати попіл ще в кінці грудня.

Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як «паруюча гора», знаходиться в 50 кілометрах від Мехіко. Другий за величиною і найактивніший вулкан країни піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів і є одним з її символів.

Нагадаємо, 9 грудня па вулканічному острові Вайт-Айленд в Новій Зеландії сталося виверження вулкана.

Кількість жертв становить 15 людей.