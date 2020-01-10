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    У Мексиці вулкан викинув трикілометровий стовп попелу у повітря

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    Вулкан <span>Попокатепетль&nbsp;</span>є другим за величиною в Мексиці, розташований в 50 кілометрах від столиці країни - Мехіко - У Мексиці вулкан викинув трикілометровий стовп попелу у повітря
    Вулкан Попокатепетль є другим за величиною в Мексиці, розташований в 50 кілометрах від столиці країни - Мехіко

    Фахівці зафіксували потужний вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км

    У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні. Про це повідомляє Національний центр з запобігання стихійних лих Мексики Cenapred.

    Повідомляється, що за допомогою систем моніторингу вулкана Попокатепетль було виявлено майже 300 «видихів», що складаються з водяної пари, вулканічних газів і низького вмісту золи. Крім того, було зареєстровано 90 хвилин тремору, а магнітуда вулканотектонического землетрусу склала 1,4.

    Крім того, було зафіксовано потужний вибух, в результаті якого стовп попелу піднявся на 3 км у північно-східному напрямку.

    Раніше повідомлялося, що Попокатепетль прокинувся і почав викидати попіл ще в кінці грудня.

    Попокатепетль, назва якого перекладається з мови ацтеків як «паруюча гора», знаходиться в 50 кілометрах від Мехіко. Другий за величиною і найактивніший вулкан країни піднімається над рівнем моря на 5,4 тисячі метрів і є одним з її символів.

    Нагадаємо, 9 грудня па вулканічному острові Вайт-Айленд в Новій Зеландії сталося виверження вулкана.

    Кількість жертв становить 15 людей.

     

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