Український веломандрівник у Болівії підкорив вулкан висотою понад 6000 метрів



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Руслан Верін подорожує на велосипеді Південною Америкою вже багато місяців

Мандрівник припускає, що він перший в Європі, хто підкорив висоту понад 6000 метрів на велосипеді

Одесит Руслан Верін, який мандрує світом на велосипеді, піднявся на вулкан Утурунку в Болівії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Верін подорожує на велосипеді Південною Америкою вже багато місяців. У неділю, 16 лютого, він повідомив, що піднявся на вулкан Утурунку, який є найвищою вершиною південно-західної Болівії. Мандрівник припускає, що він перший в Європі, хто підкорив висоту понад 6000 метрів на велосипеді.

«6020 метрів над рівнем моря чекали мене зовсім поруч. Ночівля в літній палатці на 6000 пройшла добре. Вранці прокинувся такий же втомлений як був ввечері. Схоже, що відпочинок на такій висоті явище умовне. Макарони варив трохи довше, але вони приготувалися. Хотів так само як і вчора, кількома частинами занести багаж і велосипед на пік. Але за звичкою склав намет, речі по сумках, а сумки на велосипед) і так почав штовхати велосипед вгору», - пише Верін.

Руслан Верин - відомий одеситам своїми одиночними подорожами на велосипеді. Його маршрутами вже були тури по Україні, країнам Азії, маршрут навколо Чорного моря. Навесні минулого року мандрівник повернувся зі своєї подорожі до Південної Африки, під час якого подолав на велосипеді 10 445 км за 178 днів. Під час своєї подорожі Верін неодноразово стикався з небезпечними, екстремальними ситуаціями. Тоді велосипедист з України проїхав на своєму велосипеді регіони, де лютували вірус Піка і малярія, наодинці перетнув пустелю Наміб, стояв біля підніжжя вулкана Кіліманджаро, купався з крокодилами в річці Замбезі, знайомився і спілкувався з представниками диких племен, пронісши через усі випробування український прапор.