Вчені назвали небезпечні наслідки Covid-19 для молодих людей

Результати дослідження показали, що коронавірус може мати довгострокову дію на молодих людей, які не були госпіталізовані

Названі небезпечні наслідки тривалого перебігу Covid-19 для молодих людей.

Відповідне дослідження британських вчених групи Coverscan опубліковано на порталі MedRxiv.org.

Результати дослідження показали, що вірус може мати довгострокову дію на молодих людей, які не були госпіталізовані.

Фахівці вивчили довгострокові наслідки для людей, що відносяться до групи низького ризику. З'ясувалося, що у молодих людей можуть виявити пошкодження органів через чотири місяці після одужання, при цьому найбільш поширеним є ураження серця.

Вчені відзначили небезпеку саме тривалої форми коронавірусу. Зазвичай Covid-19триває близько двох тижнів, проте такий період – тільки гостра фаза захворювання. У деяких хворих симптоми зберігалися досить довго, при цьому майже у 70 відсотків з них були пошкоджені один або кілька органів. Найчастіше були пошкоджені серце і підшлункова залоза. Також вірус давав ускладнення на нирки, печінку і селезінку. Деякі пацієнти через кілька місяців після зараження скаржилися на задишку, м'язові спазми і головні болі.

Доктор Амітава Банерджі з Університетського коледжу Лондона заявила, що у 25 відсотків молодих пацієнтів були пошкоджені два або більше органів. Внутрішні органи ушкоджувалися в результаті запалення, викликаного інфекцією. Чи будуть ці проблеми носити постійний характер, стане ясно тільки через деякий час, відзначили лікарі.

Пацієнтам, які перенесли інфекцію, фахівці порадили займатися спортом і худнути, так як люди з високим індексом маси тіла (ІМТ) більше схильні до ризику пошкодження органів.

Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус перерахував довгострокові наслідки для перехворіли COVID–19. Їх можуть чекати такі наслідки, як стомлюваність, кашель, утруднення в диханні, запалення і поразки основних органів, включаючи легені та серце.