Вчені назвали умову для появи небезпечних мутацій коронавірусу

Вчені заявили про ймовірність появи двох штамів коронавірусу щорічно

Без масової вакцинації від коронавірусу з ймовірністю в 60 відсотків у світі щорічно будуть з'являтися два і більше небезпечних штаму інфекції. Таку умова назвали німецькі вчені.

За розрахунками фахівців, при вакцинації від Covid-19 80 відсотків населення країн світу пандемія зупиниться, так як ще близько 20 відсотків повинні були перехворіти і теж знайти імунітет до вірусу.

Видання вважає, що така теорія може бути вірна, якщо дивитися на дані по Ізраїлю. У цій країні вакцинація проводилася швидко і була масовою. В результаті кількість заражених зменшувалася у міру збільшення числа щеплених.

Раніше комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по надзвичайної ситуації, пов'язаної з Covid-19, попередив міжнародне співтовариство про нові, більш небезпечних штамах коронавирусной інфекції. Експерти ВООЗ підкреслюють, що пандемія ще далека від завершення, попри те, що можуть заявляти в розвинених країнах, успішно проводять вакцинацію.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.