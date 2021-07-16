США і Німеччина домовилися спільно захищати союзників від «агресії Росії»

Сторони також висловили єдність в захисті «наших союзників з східного флангу НАТО проти агресії з боку Росії»

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході зустрічі домовилися підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. Про це Байде заявив в ході прес-конференції за підсумками переговорів.

«Наша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України триває, так само як і [підтримка] важливості реформ і трансатлантичний сподівань», - заявив Байден.

За його словами, сторони також висловили єдність в захисті «наших союзників з східного флангу НАТО проти агресії з боку Росії».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч Байдена і Меркель може «змінити майбутнє Європи». Він підкреслив, що принципи і безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси, а також висловив віру в те, що лідери обох країн будуть «спільно протистояти агресору».

Нагадаємо, у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.

До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.