Вірусологиня із США назвала вакцини, які найкраще захищають від коронавірусу штаму «Дельта»

Петрова: «Вакциновані мають кращу перехресну реактивність, ніж ті, хто перехворів»

Усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила вірусологиня з лабораторії Меріленда (США) Юлія Петрова.

«Наші дослідження показують значну перехресну реактивність антитіл між штамами. Вакциновані мають кращу перехресну реактивність, ніж ті, хто перехворів, тобто будь-яка сертифікована у світі вакцина все одно захищає від штаму «Дельта». Хоча, на жаль, поки не настільки ефективно, як проти вуханського варіанту корона вірусу», – зазначила вірусологиня.

Петрова також додала, що через постійні мутації вірусу, ефективність вакцин знижується.

«Адже віруси постійно мутують, виробляють свої захисні механізми, щоб захиститися від нашої імунної системи. Тобто вірус, яким людина інфікувалася в березні, і той вірус, яким вона має шанс інфікуватися зараз, – це два дуже різні віруси, їх білки дуже різні. Відповідно, антитіла, навіть дуже хороші, які ефективно нейтралізували вірусні білки у березні, штаму, який ходив тоді, гірше працюватимуть відносно нового штаму, що популярний у червні. Все це через мутації», – пояснила науковець.

За словами вірусологині вчені постійно проводять дослідження крові людей, які перехворіли на нові штами Covid-19, аби вдосконалювати вакцини. «Звичайно, може трапитися така ситуація: новий штам «Дельта», наприклад, мутує настільки, що жодне антитіло, яке наш організм виробляв раніше, не зашкодить цьому штаму. Щоб цього не сталося, вчені постійно проводять нові і нові тестування сироватки від людей, які перехворіли, або тих, хто інфікований, на перехресну реактивність із новими штамами. Зокрема, це стосується й інфікованих останнім виявленим штамом «Дельта плюс», – розповіла Петрова.

Раніше вірусологиня розповіла, як формується імунітет стосовно різних штамів Covid-19 і чи залежить перебіг хвороби від кількості антитіл до конкретного штаму вірусу в людському організмі.